01 juni 2018 16:14

Galapagos-ceo: koers kan vertienvoudigen

Biotechbedrijf Galapagos is nu op de beurs zo'n 4,5 miljard euro waard. Maar als het bedrijf twee of drie belangrijke producten op de markt kan brengen, dan zou de waarde in dezelfde orde van grootte kunnen komen als die van succesvolle Amerikaanse concurrenten, denkt topman Onno van de Stolpe.



Dat zegt hij in gesprek met RTL Z. Van de Stolpe zegt dat hij liever niet heeft dat Galapagos overgenomen wordt. Dat is volgens hem niet in het langetermijnbelang van de aandeelhouders.



Succesvolle biotechbedrijven in de VS zijn tussen de 50 en 100 miljard dollar waard als ze één of meerdere producten zelf op de markt hebben gebracht, aldus Van de Stolpe. Hij stipt aan dat Galapagos nog geen enkel product zelf op de markt heeft gebracht, maar dat er drie middelen in de pijplijn zitten die het potentieel hebben om een 'blockbuster' te worden.



Zo'n geneesmiddel haalt een omzet van minstens 1 miljard dollar per jaar. Dat zou betekenen dat Galapagos 10 tot 20 keer zoveel waard zou kunnen worden als nu het geval is.



Filgotinib

Het middel Filgotinib van Galapagos, tegen reuma, heeft volgens de meeste analisten een potentiële omzet van 5 tot 6 miljard dollar per jaar, aldus Van de Stolpe.