Hallo beste leden,



Al een tijdje zit beleggen en dan vooral online belegging, zeer serieus in mijn hoofd, en wil ik dan ook graag aan beginnen. Maar daar heb ik geen enkel kennis of ervaring (nog) mee en dus kamp ik ook nog met veel vragen, ik heb al een tijdje een demo account aangemaakt bij Plus500, en heb ontdekt dat ik dat ook nog heel leuk vind te doen, blijkbaar! dus ik krijg nog meer interesse.

In het begin wil ik echt met kleine bedragen beginnen, zoals 50, 100 of 200 euro, dat kan toch? Tot ik meer verstand en ervaring heb mee bereikt, dan zou ik wat meer geld kunnen inleggen.

Anyway, omdat ik (nog) de kennis mis, wil ik graag een paar zeer basis en noodzakelijke vragen stellen, voor de zekerheid voor ik aan echte beleggen mee begin, voor een betere veiligheidsgevoel!.

Dus hier mijn eerste post beperk ik aan de volgende vragen, en hoop op jullie antwoord en meer informatie die mij goed op de weg kunnen helpen:



-Ten eerste, kan ik met kleine bedragen, zoals boven aangegeven, 50, 100 of minder/meer al beleggen?



- Als ik een verlies maak, verlies ik dan 'alleen' het belegde bedrag of zolang de verlies doorloopt ook als is dat boven mijn beleggings budget, valt onder mijn rekening?

*Dit is trouwen heel belangrijke punt voor mij, ik begrijp dit nog niet zo goed. Want als ik soms wat lees over verliezers die zich misschien tot financiele problemen hebben gebracht wegens het beleggen, snap ik het niet. Als je zelf van tevoren zou kunnen bepalen tot hoeveel je kan/mag verliezen, moet dat dan toch altijd veilig spel kunnen blijven, of niet? Ik verheug me graag op meer info van jullie hierover, aub!



-Is de grootte winst of verlies afhankelijk van de grootte van het belegde bedrag? Dus hoe groter het beleggings bedrag hoe groter de winst/of verlies?





Dit waren mijn eerste, echt van de basisvragen, over het beleggen, ik lees graag jullie antwoorden snel!



Vriendelijke dank en groet...