BAM Groep « Terug naar discussie overzicht

Hoe lang moet de Bam belegger nog geduld hebben. Slot 31 mei 2016 4,227.

Building the present, creating the future is wel een erg loze kreet geworden vwb de koersontwikkeling. De bouw is of raakt oververhit, de meest complexe opdrachten worden uitgevoerd ter bevestiging van Hollands Glorie, prijs na prijs wordt in de wacht gesleept en toch blijft Bam het koerslachertje van de beurs. Een opgeloste misser wordt tot in de eeuwigheid afgestraft. Ieder niet ter zake doende geopolitieke of beursgerelateerd macrocijfer wordt als negatief afgerekend op BAM. Spaarzame oplevingen worden onmiddellijk de kop ingedrukt, want het MAG gewoon niet van de marketmakers hedgers shorters en andere koers beïnvloedende financiële instellingen. Langzamerhand verwordt BAM tot de schlemiel van de beurs. De reguliere belegger heeft geen enkele invloed noch tot de verbeelding sprekende opdrachten. Nederland ziet groen van het BAM logo. Overal wordt toegewijd hard gewerkt door de Bammers zonder toegevoegde waarde voor het aandeel. Bam is een lucratief instrument geworden voor de shorters en consorten waar de prestaties er niet toe doen.

Het is een middel en een doel om hun kassen te vullen over de rug van hen die in BAM het volste vertrouwen hebben. Natuurlijk speelt een groeiende winstmarge mee in de verwachtingen, maar zelfs dat zal negatief uitgelegd worden om vooral het speeltje niet kwijt te raken. Je zou bijna hopen dat BAM verhuist naar de AscX. Het schijnt daar met een concullega een stuk beter te gaan qua koers....

We gaan met frisse moed juni in, op naar de 5 euro. Aan mij zal het niet liggen.