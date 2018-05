HiIk ga al een tijdje mee in de trading wereld en volg de ontwikkelingen op de voet. Ook in de blockchain wereld die nu in stilte zijn opmars maakt in de IT.Er is sinds kort een brokerless platform. Ja, dat hoor je goed ... dat betekent geen bots en geen algos die je kunnen tegenwerken bij het halen of falen van een trade.Het is eerder deze maand live gegaan na een uitgebreide test periode. Hieronder geef ik een aantal positieve en negatieve punten.Het gaat om www.spectre.ai/?ref=TradeWithoutBots Positief:- Geen broker dus geen conflict of interest- Geen bots die micro transacties doen die je trade net doen misslukken- Geen algos- Je kan niet geband worden omdat je een winning streak hebt- Je kan onmiddelijk je winst afhalenNegatief:- Het is in cryptovaluta, al zeggen ze in juli fiat te willen toevoegen- liquidity is laag omdat ze net starten- Het maximum bedrag dat je kan gebruiken per trade heeft een waarde van 500usd, al zeggen ze dat dat verhoogd wordt als de liquidity stijgt- De interface is matig, maar die wordt volgens hun gerevamped later dit jaarIk vind het een geweldig initiatief, daarom heb ik er ook in geinvesteerd. Dus ja, dit is ook reclame. Maar vooral benieuwd wat jullie ervan vinden.GroetenNorbert