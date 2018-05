Persbericht• Zeven door de industrie gesponsorde abstracts met betrekking tot Genmab-programma's die gepland zijn voor presentatie op het EHA Annual Congress• Twee mondelinge presentaties, vijf posterpresentatiesKopenhagen, Denemarken; 17 mei 2018 - Genmab A / S (Nasdaq Copenhagen: GEN) heeft vandaag aangekondigd dat één samenvatting van Genmab's DuoBody-CD3xCD20 en zes door de industrie gesponsorde abstracties van daratumumab zal worden gepresenteerd op het 23e European Haematology Association (EHA) Jaarcongres 2018 in Stockholm, Zweden, 14-17 juni.Een abstract met een preklinische evaluatie van de eigen DuoBody-CD3xCD20 van Genmab zal als een poster worden gepresenteerd. De daratumumab-samenvattingen, ingediend door Janssen Research & Development, LLC, bevatten een mondelinge presentatie over ALCYONE (MMY3007), de fase III-studie van daratumumab plus bortezomib, melfalan en prednison bij nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom dat de basis vormde voor het recente Amerikaanse voedsel en Goedkeuring medicijnbeheer. Er zal ook een mondelinge presentatie zijn over de fase II CENTAURUS (SMM2001) studie van daratumumab bij het smeulen van multipel myeloom. De abstracts zijn gepubliceerd op de EHA-website en zijn toegankelijk via www.ehaweb.org. "Naast de meervoudige presentaties van klinische gegevens van daratumumab bij multipel myeloom of amyloïdose, zijn we zeer verheugd dat een preklinische evaluatie van ons eigen DuoBody-CD3xCD20-product zal worden gepresenteerd aan de deelnemers aan het EHA-congres dit jaar," zei Jan van de Winkel, Ph.D., Chief Executive Officer van Genmab.Lijst van door de industrie gesponsorde samenvattingenDuoBody-CD3xCD20CD3 Bispecific antilichaamscherm identificeert CD20 als het meest efficiënte doelwit voor eliminatie van kwaadaardige cellen van de cellen; Pre-klinische evaluatie van DuoBody-CD3xCD20 - Posterpresentatie, vrijdag 15 juni, 17:30 uur - 19:00 uur CESTDaratumumabDaratumumab Plus Bortezomib-Melphalan-Prednison (VMP) bij ouderen (=75 jaar) Patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom ongeschikt voor transplantatie (ALCYONE) - Mondelinge presentatie, vrijdag 15 juni, 12:00 PM - 12:15 uur CESTEffecten van Daratumumab op de samenstelling en activeringsstatus van immunocelpopulaties in CENTAURUS, een gerandomiseerde fase 2-studie van patiënten met smeulende multipel myeloom (SMM) - mondelinge presentatie, zondag 17 juni, 8:30 uur - 08:45 uur CESTSubcutaan Daratumumab (DARA SC) + Cyclophosphamide, Bortezomib en Dexamethason (CyBorD) bij patiënten met nieuw gediagnosticeerde amyloïde lichte keten (AL) Amyloïdose: veiligheidsinloopresultaten van ANDROMEDA - Posterpresentatie, zaterdag 16 juni, 17:30 uur - 7:00 PM CESTDaratumumab, Carfilzomib en Dexamethason (D-Kd) bij lenalidomide-refractaire patiënten met recidiverend multipel myeloom (MM): subgroepanalyse van MMY1001 - posterpresentatie, vrijdag 15 juni, 17:30 uur - 19:00 uur CESTSubcutaan Daratumumab bij patiënten met recidiverend of refractair multipel myeloom: deel 2 Update van de open-label, multicenter, dosis-escalatie fase 1b studie (PAVO) - posterpresentatie, vrijdag 15 juni, 17:30 uur - 19:00 uur CESTInvloed van de nierfunctie op de werkzaamheid en veiligheid van Daratumumab Plus Bortezomib-melfalan-prednison (VMP) bij nieuw gediagnosticeerde patiënten met multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor transplantatie (ALCYONE) - posterpresentatie, vrijdag 15 juni, 17:30 uur - 19:00 uur CESTOver GenmabGenmab is een beursgenoteerd, internationaal biotechnologisch bedrijf dat gespecialiseerd is in de oprichting en ontwikkeling van gedifferentieerde therapeutica voor antilichamen voor de behandeling van kanker. Het bedrijf is opgericht in 1999 en heeft twee goedgekeurde antilichamen, DARZALEX® (daratumumab) voor de behandeling van bepaalde indicaties voor multipel myeloom, en Arzerra® (ofatumumab) voor de behandeling van bepaalde chronische lymfatische leukemie-indicaties. Daratumumab is in klinische ontwikkeling voor additionele multipel myeloom indicaties, andere bloedkankers en solide tumoren. Een subcutane formulering van ofatumumab is in ontwikkeling voor recidiverende multiple sclerose. Genmab heeft ook een brede klinische en preklinische productpijplijn. De technologiebasis van Genmab bestaat uit gevalideerde en gepatenteerde technologieën van de volgende generatie, het DuoBody®-platform voor de productie van bispecifieke antilichamen en het HexaBody®-platform dat verbeterde antilichaam-effectorfunctie creëert. Het bedrijf is van plan om gebruik te maken van deze technologieën om mogelijkheden te creëren voor volledige of mede-eigendom van toekomstige producten. Genmab heeft allianties met toonaangevende farmaceutische en biotechnologische bedrijven. Ga voor meer informatie naar www.genmab.com. Contact:Rachel Curtis Gravesen, Senior Vice President, Investor Relations & CommunicatieT: +45 33 44 77 20; M: +45 25 12 62 60; E: rcg@genmab.com