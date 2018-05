trapt China er nu in ? Of welke toezeggingen/tegenprestaties geeft USA ??? ============================= PEKING (AFN) - De Chinese autoriteiten staan op het punt om de overname van het Nederlandse chipconcern NXP Semiconductors door zijn Amerikaanse branchegenoot Qualcomm goed te keuren. Dat schreef The Wall Street Journal zaterdag. De zakenkrant baseerde zich daarbij op ingewijden. Het onderzoek naar de deal was eerder stilgelegd vanwege de toegenomen handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten. Volgens ingewijden is er bij ambtenaren op aangedrongen enige haast te maken met de rapportage en ook met oplossingen te komen om lokale bedrijven te beschermen. Chinese bedrijven hebben eerder al zorgen geuit over het samensmelten van de twee chipgrootmachten. De grootste overnamedeal uit de geschiedenis van Qualcomm, van meer dan 40 miljard dollar, werd meer dan een jaar geleden al aangekondigd en zou oorspronkelijk eind 2017 afgerond zijn. Qualcomm heeft bij acht andere grote toezichthouders wereldwijd inmiddels goedkeuring gekregen voor de deal. Het Chinese akkoord wordt de komende dagen verwacht.

