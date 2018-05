Genmab « Terug naar discussie overzicht

Car-T cellen



Om dat medicijn te maken, worden T-cellen uit het bloed van de patiënt gefilterd. De cellen worden vervolgens in een lab geïnfecteerd met een leeggehaald virus, waar een stukje dna in zit dat opdracht geeft aan de T-cellen om een receptor te maken, een soort antenne op het dak die een specifiek eiwit op de kankercel herkent. CAR T-cellen heten die hergeprogrammeerde cellen en als ze daarna via een infuus worden teruggestopt in de bloedbaan van de patiënt gaan ze los, vertelt Kersten: ze vermenigvuldigen zich, binden aan de tumorcel, prikken er gaatjes in, maken de cel dood en gaan hup, door naar de volgende kankercel. Omdat in CAR T-cellen ook nog een hulpmotortje is aangebracht, worden ze nog actiever.



Er zijn wereldwijd nog maar een paar productiecentra waar de immuuncellen op grote schaal kunnen worden bewerkt. De T-cellen van de Nederlandse patiënten gaan diepgevroren met het vliegtuig naar Duitsland, Californië of New Jersey en komen dan een paar weken later, in een tafelhoge ton met vloeibaar stikstof, als CAR T-cellen terug. Deze week werd bekend dat er ook een productiefaciliteit in Nederland komt. Vorig jaar heeft de Amerikaanse FDA de behandeling van farmaceuten Novartis (tegen acute leukemie) en Kite (tegen lymfeklierkanker) al goedgekeurd, een Europese aanvraag is ingediend.



Er is één fikse hobbel: de kosten van CAR T-celtherapie zijn zo hoog dat het verreweg het duurste kankermedicijn zal worden: voor het herprogrammeren en vermenigvuldigen van de T-cellen vragen de Amerikaanse farmaceuten 315- tot 400 duizend euro per patiënt. En tel daar nog maar vijftig- tot honderdduizend euro bij op, becijfert Kersten: voor het oogsten van de T-cellen, de ziekenhuisopnamen (teruggave van de cellen en behandeling van de soms ernstige bijwerkingen) en de dure medicijnen.



Een half miljoen euro, voor een zakje cellen, dat riekt naar farmaceutische inhaligheid. Illustratief: een half jaar geleden is Kite, een van de pioniers op het gebied van CAR T-cellen, opgekocht door farmareus Gilead, voor 10 miljard euro. Volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes kan de nieuwe behandeling het bedrijf miljarden gaan opleveren.



Maar ja, zegt Kersten, het gaat om een eenmalige behandeling en dat ene zakje kan wel het verschil betekenen tussen leven en dood.