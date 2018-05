Soms denk ik wat dom allemaal en waartoe dient het? MBO-ers willen nu ook student worden genoemd en dat zou dan nodig zijn. Waarom de mensen die willen gaan werken in de thuiszorg of schoonmaak.



Reden zou zijn dat MBO-ers zich nu als mens minder zouden voelen behandeld. Tja en dat zullen dus die aspirant schoonmakers e.d. natuurlijk dan ook willen.



De kern is dat de grote gelijkmakers denken met vage termen problemen op te lossen. In mijn optiek is student geen aanduiding van een hoger mens, maar gewoon van iemand die aan de Universiteit studeert.



Er zijn ook andere opleidingen en daar is uiteraard vaak niets mis mee. Als een werkgever iemand zoekt met mbo of hbo of universitair is opgeleid dan kunnen ze zich allemaal student noemen, maar er blijft wel degelijk onderscheid. En als een werkgever mbo niveau wilt dan zal die dat heus wel blijven duidelijk maken.



D'66 minister is zoals te verwachten ook al voor wordt vervaging. Volgende fase is natuurlijk studenten verenigingen moeten mbo-opgeleid toelaten en de jonge aspirant loodgieters studenten, want ander oh heel erg DISCRIMINATIE. Weer volgende stap: je mag niet eens meer je eigen vrienden uitnodigen bij een feestje.



Wat schieten we eigenlijk op met dit soort gedoe. Wie wordt van deze onzin echt gelukkiger? Is de baankans voor de mbo-er daarmee vergroot? Kost die hele anti discriminatie business nu al niet groot en duur genoeg? heeft de NPO echt niets zinnigers te doen?



Sorry hoor, maar af en toe wordt de NPO-gekte zo groot dat ik van mijn stoel val van nieuwe onbenulligheden uit die hoek. Neem eens een aantal echt zelfstandig denkende wat vrijer denkende journalisten aan. We betalen toch niet voor linkse GL en D'66 flauwekul!



Groet, Jonas



PS Waar kan ik gaan klagen omdat ik mij geen professor mag noemen. Ik voel me minderwaardig behandeld door de maatschappij daardoor? Iedereen dan maar professor?