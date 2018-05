Goedendag heren/dames, Het debuut van Xiaomi op de beurs komt weldra en er wordt geschat dat dit 1 van de grootste kan worden. Er wordt geschat dat dit tot wel 100miljard kan opbrengen (-> Alibaba 22miljard toen het op de beurs kwam). Ikzelf geloof wel sterk in dit bedrijf, ik hou het al een paar jaar in de gaten en hun innoverende kracht gecombineerd met het niet alleen aanbieden van gsm's maar ook laptops, powerbanks, drones, smartwatches, ... maakt hun een sterk bedrijf die volgens mij een sterke concurrent betekent voor Samsung/apple in de toekomst. Alsook willen ze hun positie op de Europese markt bevestigen, sinds vorig jaar hebben ze een vestiging in Spanje en naar verluidt komt er ook een contract met Chinese conglomeraat Hutchison (eigenaar kruidvat, ici paris xl,...). De vraag is enkel wat zal de beursingang zijn en zal deze wel daadwerkelijk de waarde zijn voor het bedrijf ? Ik hoor graag jullie gedachtengang er rond !

