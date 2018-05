Geert zegt (al enige tijd) Kopen!

Deutsche Bank

Donderdag 26 april 2018 om 10:51

Deutsche Bank: zag de winst meer dan halveren tot €432 miljoen. Met name de zakenbankactiviteiten presteerden slechter dan die van concurrenten (winst -74 procent) waardoor management genoodzaakt wordt om keihard in te grijpen om de eerder aangekondigde doelstellingen te realiseren. Er is geconcludeerd dat de groep in verschillende gebieden niet sterk genoeg is waardoor het genoodzaakt is om haar strategie aan te scherpen. Aangezien de huidige rendementen niet voldoende zijn is haast geboden. Met name in Azië en Amerika zullen de zakenbankactiviteiten fors worden ingekrompen. Op langere termijn zien we voldoende waarde in het aandeel maar het moge duidelijk zijn dat de groep erg laat is met ingrijpen en er heel veel werk aan de winkel is: Kopen.