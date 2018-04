Hierbij open ik een nieuw draadje welke als doel heeft wetenschappelijke zaken te delen aangaande biotechnologie, farmacie en raakvlakken.Graag alleen gebruik maken voor dit doel en overige zaken elders bespreken.Vandaag wil ik een start maken met een gestelde vraag naar een medicijn voor kanker.Eea komt voort uit een 'vrij denkers groepje' welke regelmatig allerhande zaken aangaande deze thema's vrijelijk bespreken; alles kan besproken worden maar voorwaarde is respect. Nuancering is gewenst, aanvulling en verbeteringen meer dan welkom. Correcties uiteraard der zaak ook.Kanker als verzamelnaam voor zeer vele vormen van 'tumor' groei, wildgroei van lichaamseigen cellen, bijna mogelijk op iedere plek in een (mensen)lichaam. Vaak van buitenaf getriggered (straling, toxische stoffen, toch een virus, opeenstapeling van factoren), maar soms ook via directe genetische aanleg.Een kanker begint (vaak) doordat de genetische code van een of meerdere cellen wordt beschadigd of dat er bij de regelmatige celdeling in een organisme foutjes bij de replicatie van het DNA optreden. Dat gebeurt veel vaker dan men denkt; vele cellen in een mensenlichaam delen zo vaak dat u over een week een bijna geheel ander mens bent dan nu. Die foutjes in het DNA merken we in eerste instantie niet maar zodra de aangetaste cel zich gaat delen kan het zijn dat dit delingsproces erg snel verloopt. Zelfs dan zijn er bijna nooit klachten. Er kunnen dan, wat men noemt, goed- of kwaadaardige tumoren ontstaan en de goedaardige groeien door, vormen een vaste klomp cellen maar blijven (vaak) bij elkaar totdat zich een knobbel of iets van die aard manifesteert. Vaak zijn die operabel, soms niet (door de lastige plek waar ze zitten). Soms kunnen ze na verloop van tijd toch ineens gaan 'uitzaaien'; ik persoonlijk spreek dan van friable tumor cells; de cellen vallen uiteen en verspreiden zich door het lichaam via bekende transportbanen. Sommige tumoren zijn direkt al friable en die cellen laten al snel los en infecteren dan het lichaam.Tumorcellen zijn ongedifferentieerde cellen (ze waren in oorsprong gedifferentieerd in een bepaalde functie; longcel, maagcel, darmcel, maar verworden tot ongedifferentieerd.En dan komt het complement in aktie; het complement (systeem) ziet deze cellen als van buiten komende indringers en wil ze te lijf gaan. Dat zou ook kunnen ware het niet dat het lichaamseigen cellen zijn en blijven. Ze (de tumorcellen) maken heel handig gebruik van het complement (onbedoeld, het complement laat zich dus foppen) en er wordt nog meer complement in aktie gezet en de tumor groeit nog harder, zaait zich nog sneller uit. Heel tegenstrijdig allemaal en toch is dat zo: lees u hier maar in: www.jci.org/articles/view/90962 of hier www.researchgate.net/publication/2850... Dus daar waar het complement een heel nuttige functie heeft tegen infecties van buiten af (en allerlei andere zaken), 'denkt' het nu ook van doen te hebben met een externe boosdoener, echter deze boosdoener is een lichaamseigen cel, weliswaar anders, maar toch. Hoe meer complement in aktie hoe sneller het gaat met de tumor.Dus eiwitten ontwikkelen binnen het complement systeem tegen kanker heeft geen enkele zin, sterker nog; het werkt averechts ! Hoe bizar.Maar antibodies daarentegen kunnen soms heel specifiek wel degelijk een heel specifiek type tumorcel te lijf gaan. Dat zijn al die stofjes die eindigen in AB (https://en.wikipedia.org/wiki/Monoclonal_antibody). Die zijn heel specifiek en indien volledig in kaart gebracht ook maakbaar via de transgene technologie van Pharming. Ze zijn echter wel bijna persoonsgebonden en ieder tumor is nagenoeg weer anders wat betreft genetica dus er is al een enorme veelheid aan antibodies en er komen er steeds meer bij. Soms zijn ze zeer effectief, soms niet. Maar ze kunnen ook in bioreactoren worden gemaakt (lana van Shire straks). Pharming zou hier ooit een rol in kunnen spelen maar ik zie dat vooralsnog niet gebeuren.Een andere observatie al wat jaren geleden gedaan is dat olifanten zo weinig kanker krijgen. Wat blijkt; zij produceren een enorme overdosis via TP53 van het zg. repair mechanisme : www.nature.com/news/how-elephants-avo... Het verder ontrafelen van dat gen en daar gebruik van maken tot het ontwikkelen van een medicijn kan een stukje toekomst zijn. Indien er een bepaald, specifiek 'repair-eiwit' uitkomt zou dat met de technologie van Pharming maakbaar kunnen zijn. Het repareert foutjes in het DNA vele malen sneller (blijkbaar), maakt de kans op kanker (of verdere uitgroei er van) kleiner. En olifanten hebben dus mutliple copies van dat gen (10x zo veel als de mens)Een andere vreemde vondst was bij de blind mol rat: www.nature.com/news/blind-mole-rats-m... Ook zij ontwikkelen nauwelijks kanker.En er zullen nog vele andere vondsten gedaan worden.Maar ook recentlijk bleek maar weer hoe enorm variabel ons eigen immuunsysteem werkzaam is: cancerdiscovery.aacrjournals.org/cont... Erg persoonsgebonden, tissue-specifiek, dus nog veel werk aan de winkel.Er is ook nog een techniek waarbij DNA plasmiden ingebracht kunnen worden die de boel repareren. Ik ben de link even kwijt.Zelf hecht ik persoonlijk ook veel waarde aan waarnemingen waarbij ammoniunm/ammoniak een rol speelt. In een omgeving zonder ammonium/ammoniak gaan veel tumorcellen gewoon dood of redifferentieren terug naar hun oorspronkelijke staat. Waarom dat is is niet bekend.Voor nu even kort door de bocht concluderend; Er is en zal niet 1 magisch medicijn voor kanker komen en al helemaal niet eentje vanuit het complement; het is en blijft een heel persoonsgebonden ziekte met een enorme veelheid aan vormen en behandelwijzen. Zodra daar maakbare, therapeutische producten tussen zitten kan de technologie van Pharming daar wellicht iets mee doen. maar eerlijk gezegd zal dat eerder een custom-made benadering worden, bijv. in speciaal daarvoor bestemde klinieken.Via de opkomende CRISPR technologie zijn mogelijk in de toekomst foute stukjes DNA te repareren (en dat zou vele toepassingen kunnen gaan krijgen).Overigens blijft het beter voorkomen dan blussen maar eigenlijk weten we dat allemaal al wel.Ik zou het leuk vinden op dit draadje andere reacties te mogen lezen, verbeteringen, aanvullingen of andere onderwerpen die direct of indirect met Pharming/Pharma van doen hebben.En nu weer aan de slag....