Expectations for record-breaking yields in Brazil, as well as high stocks in importing countries, weigh heavily on the price. As a result, hedge funds continue to increase their short positions, currently amounting to 20m. contract (Each contract represents 60kg of coffee).

Bowki je merkte op: het lijkt wel alsof de koffie wat minder smaakt bij die hoge koffieprijzen. Die indruk heb ik ook. Het is wat minder zacht. Kom ik op een nieuwe gedachte. Daarbij ga ik terug naar de bewering dat je bij een goudkoorts beter kan investeren in de houwelen dan in de mijnen. Dus zoeken in toelevering, opslag etc. Denk dan aan zgn droge opslag zoals HES kon leveren. HES is weg van de beurs dus dan denk ik aan Vopak. Zouden die het kunnen? Heb zelf die tankies gezien. Wat een joekels! Daar moet heel wat koffie in kunnen. Advies voor jouw echt grote klappert. Huur een tankie voor jouw koffie en je staat binnenkort in de top 500 van de Quote. Groet, Jonas

Jonas, je moet beter opletten. Koffie ("roodmerk") bij de Aldi/Lidl varieerde van €2,75 tot €3,59. Ik houdt dat een beetje bij omdat het de enige drank is die ik nuttig. Er valt dus flink te verdienen in de huishoudelijke termijnmarkt. Als het voor jou niet genoeg oplevert moet je meer koffie drinken. Ik ben het wel met je eens dat de prijzen nog ietsje lager kunnen, en ik hou er ook rekening mee dat de supermarkt vertraagd reageert. En het is geen gokken hoor. Je koopt een 12-pak. En als je de volgende keer ziet dat de prijs lager is koop je weer een 12-pak. Zolang de prijs daalt doe je dat elke week. Je kan uit de 5 jaars grafiek zien dat je hooguit een jaar of 2 in de koffie blijft. Het is een belegging die je goed op zolder kan opslaan. In een kuub kan je €3000 kwijt. Zo heb ik ook een enorme voorraad koffiemelk. Gekocht voor €0,59 per pakje in de tijd (vorig jaar) toen de boeren teveel melk voor te lage prijzen kwijt moesten. Die doet nu €0,79. Winst 34% zolang de voorraad strekt.

