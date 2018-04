Expatregeling wordt ingekort naar vijf jaarDoor REDACTIE DFT20 apr. 2018 in FINANCIEELAMSTERDAM - Het fiscale voordeel dat expats in Nederland genieten wordt ingekort van acht naar vijf jaar. Dat geldt ook voor mensen die nu al het voordeel genieten.Staatssecretaris Snel (Financiën) beperkt het fiscale voordeel voor expats.Staatssecretaris Snel (Financiën) beperkt het fiscale voordeel voor expats.? ANPMet de expatregeling krijgen buitenlandse werknemers in ons land maximaal 30% van hun loon belastingvrij. Dat wordt gezien als een vergoeding voor de extra kosten die zij maken om in Nederland te werken. Denk daarbij aan reiskosten voor bezoeken aan hun land van oorsprong en kosten voor een woning hier.De regeling moet Nederland aantrekkelijker maken voor buitenlandse werkgevers die vaardigheden en kwaliteiten hebben die in Nederland schaars zijn.Acht jaar zeldzaamHet ministerie van Financiën laat weten dat het met het verkorten een aanbeveling volgt die voortkomt uit de evaluatie van de expatregeling. Daaruit bleek dat ongeveer 80% de regeling toch al niet langer dan vijf jaar gebruikt.Van de ongeveer 20% die wel acht jaar lang gebruik maakte van het fiscale voordeel, vestigde het merendeel zich uiteindelijk niet tijdelijk maar langdurig in NederlandOok mensen die nu al de expatregeling gebruiken krijgen deze wetswijziging te verwerken. Zij kunnen dus niet meer rekenen op acht jaar voordeel.

DEN HAAG - De daling van de werkloosheid heeft in maart verder doorgezet. In de derde maand van het jaar waren er 357.000 werklozen, oftewel 3,9 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder bedroeg het werkloosheidspercentage nog 4,1 procent, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).In maart hadden ruim 8,7 miljoen mensen betaald werk. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20.000 per maand toegenomen, aldus het statistiekbureau. Ruim 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen dus de 357.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 13.000 per maand.