bpost « Terug naar discussie overzicht

Beste forumgenoten,



In Nederland werd afgelopen week gespeculeerd op een aanstaand posthuwelijk tussen PostNL en Sandd. Beide partijen zijn het er over eens dat de traditionele brievenpost consolidatie noodzakelijk is.



Hoe zien jullie dit bij Bpost?



Twee jaar geleden was Bpost duidelijk jager, met de mislukte overname op PostNL. De rest is geschiedenis. De gefrustreerde jager kocht 'dan maar' Radial, die nu zwaar op de maag ligt.



Ik zie Bpost door de moeilijke overname van Radial en de gedaalde aandelenkoers niet meer als jager, maar meer als prooi. Maar, een grote maar, de Belgische overheid bezit nog altijd 51% van de aandelen. Hierdoor zie ik Bpost ook weer niet als prooi: dat wordt lastig en zeer onwaarschijnlijk.



Mijn voorzichtige conclusie: Bpost staat buitenspel in de noodzakelijke consolidatie.



Maar wat is dan de oplossing voor de alsmaar dalende brievenpost? Splitsen en van het postbedrijf een staatsbedrijf maken? Zou zoiets mogelijk zijn?



Of laat de Belgische overheid Bpost gewoon met het blok aan het been de diepte instorten, iets wat ook voor hun 51% belang niet handig is?



Ik vraag me echt af hoe het verder moet met Bpost. Wat is jullie visie over dit hier boven?