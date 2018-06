Bitcoin schiet in enkele minuten $1000 omhoogDe bitcoin maakt donderdagmiddag een spectaculaire rit door. De koers van de digitale munt schoot in enkele minuten tijd van $6800 naar meer dan $8000. Aan het eind van de middag verdampte de koerswinst weer deels en was de munt teruggezakt naar zo'n $7650.Ook de waarde van andere grote cryptomunten, zoals de ethereum en de ripple, vloog in een zeer korte periode flink omhoog. Gemeten over de laatste 24 uur staan de belangrijkste cryptovaluta's tussen de 10% en 11% hoger.BitcoinShortpositiesZoals vaker bij plotselinge koersstijgingen van de bitcoin en andere virtuele munten circuleren verschillende verklaringen. De verklaring bij de Amerikaanse zakenzender CNBC, die door meer media wordt genoemd, is dat er de afgelopen weken veel shortposities zijn geopend. Daarmee speculeren beleggers op een koersdaling. Als de koers van de bitcoin vervolgens omhoogschiet, kunnen deze shortposities worden afgedekt door de digitale munt te kopen. Dat heeft een versterkend effect: als veel mensen de munt kopen, stijgt de koers verder.Deze beweging wordt verder aangewakkerd doordat een aanzienlijk deel van de bitcoinhandel met geleend geld gebeurt. Koersbewegingen komen daardoor extra hard aan.Bitcoinblog Coindesk wijst verder naar technische analyse. Deze vorm van marktanalyse, die zich baseert op het historische koersverloop van financiële instrumenten, is populair onder cryptohandelaren.Amerikaanse belastingenIn maart daalde de koers van de bitcoin van meer dan $10.000 tot onder de $7000. Een van de verklaringen daarvoor is dat de belastingdeadline in de Verenigde Staten nadert. Uiterlijk op 17 april moeten Amerikanen hun belastingaangifte hebben gedaan, en eventueel verschuldigde belastingen betalen.De Amerikaanse fiscus telt virtuele valuta's als vermogen. Over de waardestijging hiervan moeten de bezitters belasting betalen. Dat zorgt voor verkoopdruk: belastingen moeten immers in dollars worden betaald, niet in bitcoins.Aangezien 2017 een topjaar was voor de bitcoin krijgen Amerikanen die de munt vorig jaar in bezit hadden een flinke belastingaanslag. De koers van de virtuele munt steeg van ongeveer $1000 in januari 2017, tot $14.000 bij de jaarwisseling. Wie de hele rit heeft uitgezeten, moet dus over $13.000 belasting betalen.Analisten van de Britse bank Barclays stelden eerder deze week dat beleggers 'immuun' worden voor bitcoin. De grote prijsstijging van cryptovaluta is daardoor in hun ogen voorbij.SantanderAanhangers van bitcoin noemen vaak de financiële wereld als een van de sectoren die kan profiteren van blockchain, de technologie achter de digitale munt. Verschillende banken experimenteren al met deze techniek. De Spaanse bank Santander maakte donderdag bekend dat zij met een systeem voor internationaal betalingsverkeer komt, dat gebaseerd is op blockchain.Dankzij de technologie kunnen Santander-klanten in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Polen internationale betalingen flink sneller doen, zegt bestuursvoorzitter Ana Botín tegen de Britse zakenkrant Financial Times. In plaats van enkele dagen, staat het geld al op dezelfde of de volgende dag op de buitenlandse rekening.Santander streeft er naar dat betalingen deze zomer realtime gedaan worden. De technologie moet ook beschikbaar worden als app, zodat klanten van andere banken deze ook kunnen gebruiken.