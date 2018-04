Mijn mening, die 2e alinea van de change of control, duidt er inderdaad op.Morgen direct lid worden van de VEB en alle stemrecht gaat mee.World Online : Volgens de VEB verloren bij de beursintroductie circa 150.000 beleggers in totaal ongeveer drie miljard euro. Om een deel van de schade terug te krijgen, spande de VEB en de Stichting WOL in 2001 een rechtszaak aan tegen World Online, ABN Amro en ...Het zal hier ook om 3 miljard draaien, minimaal, als ze ons afzeiken met een 12 euro.Ik moet eerlijk zeggen, vorig jaar januari 2017, beleggers dag bij Tom Tom voor de kleine aandeelhouder ( zoethoudersdag )Taco Titulaer deed de volgende uitspraak, de founders lenen hun aandelen niet uit en de founders halen Tom Tom niet van de beurs.Ik dacht, dat wordt dus geen dirty, tot ik de 2e alinia van de change of control las.""Jaarverslag 2017 blz 69CHANGE OF CONTROLIn case of a change of control the RVC may determine that any options, granted to the RVB leden, shall be ( deemedto be ) exercissable immediately prior to and conditional upon such change of control, or during such period after the change of controls the RVC may specify.Failing exercise in such cahange of control event, the options will lapse.STUKJE UIT HET BOVENSTAANDE STUKJE."" or during such period after the change of controls the RVC may specify. ""OF GEDURENDE EEN PERIODE ( NA ) THE CHANGE OF CONTROLS, TE BEPALEN DOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN.Dus de change of control is voorbij en dan mag de RVC een periode bepalen om de opties te innen. ( na the change of control )De RVB wil toch geen 12 euro voor die opties.Ik zie het dan zo !!Een private equity haalt Tom Tom van de beurs en geeft ons 12 euro.De RVB en RVC blijven aan en na 2 a 3 jaar stappen zij ook op.""Nu is mij dat downplayen ook stukken duidelijker.800 miljoen omzet in 2018.Altijd maar zeggen die onderdelen van ons zijn niet zo veel waard.terwijl als dezelfde daling neemt voor PND en Hardware in 2017 voor 2018 en B2B met 15% laat groeien je op 860 komt.Om aan die 800 te komen moet BTB met 10% groeien en PND niet met 18% maar met 28% dalen !!Tom Tom doet er alles aan om 8 met maximaal 50% dus 12 te rechtvaardigen.Private equity haalt Tom Tom van de beurs, Tom Tom blijft Tom Tom zelfde RVB en zelfde RVC, alleen is er een change of control.Dat de RVC ook blijft, blijkt uit de 2e alinia Change of control.""Of gedurende een periode NA the change of control, te bepalen door de RVC.""Dus PE haalt Tom Tom van de beurs, Tom Tom blijft Tom Tom met dezelfde RVB en RVC.Als ze de opties later mogen inwisselen, mogen ze ook later de aandelen inwisselen, denk ik dan.PE betaalt voor Tom Tom zeg 7,050 miljard.Eerst 235000 maal 12 om het van de beurs te halen.garantie voor de (founders en inkoop 50%) 117500 maal 36Samen 7,050 miljard.Wij krijgen 12De founders gegarandeerd 12 plus 36 is 48.PE kan over jaren als de SDC markt helemaal in bloei staat, eventueel TT in stukken verkopen of toch helemaal.Voor het bedrag boven de 7,050 miljard, zullen PE en de founders ook wel een modus vinden.Ik denk toch dat Goddijn WEER gaat verhuizen."" Vandaar ook dat het bedrijf vorig jaar al in beeld is gekomen als overnameprooi bij de grote private equity fondsen, die miljarden dollars in de zakken hebben branden. Probleem voor hen: Je kunt niks zolang topman Harold Goddijn en de drie andere oprichter met hun 45%-belang niet meedoen. Wellicht wordt het tijd voor dit kwartet om het bedrijf de luwte van ene private equity garage in te sturen. Even Deutsche Bank bellen voor advies?In the change of control heeft Wakkie er al rekening mee gehouden."" or during such period after the change of controls the RVC may specify. ""Vandaar Wakkie in 2017 voor 2 jaar, wil niet mee.Zelf ben ik te vredelievend, maar ik kan mij voorstellen, dat dat niet voor iedereen geldt.12 en er komt een andere partij die zegt 20 en dan !ga je daar dan strategische allianties voor aan.Het artikel over Private Equity bij DFT is waarschijnlijk verwijderd.Gelukkig heeft Tom Tom 25 het op 7 april 2018 om 9.11 uur helemaal geplaatst.Stukje.Ondertussen daalde de omzet van de voormalige techbelofte van ooit €1,5 miljard naar een verwachte €800 miljoen in 2018. De cashflow uit klassieke navigatiekastjes droogt op, nieuwe initiatieven floreren nog onvoldoende. Sporthorloges gaan het bedrijf niet redden en het bestuurdersloze autotijdperk waar TomTom veel van verwacht, is nog niet aangebroken. Er moet geherstructureerd worden om de krimp te keren en dat doe je liever niet op de beurs, waar je van kwartaal op kwartaal met de billen bloot moet om weer nieuwe krimpcijfers te laten zien aan beleggers.Vandaar ook dat het bedrijf vorig jaar al in beeld is gekomen als overnameprooi bij de grote private equity fondsen, die miljarden dollars in de zakken hebben branden. Probleem voor hen: Je kunt niks zolang topman Harold Goddijn en de drie andere oprichter met hun 45%-belang niet meedoen. Wellicht wordt het tijd voor dit kwartet om het bedrijf de luwte van ene private equity garage in te sturen. Even Deutsche Bank bellen voor advies?Hier is men bij Tom Tom al jaren mee bezig, de koers down playen geen oems, Q3 zegt Harold als ik het orderboek heb gegeven bij Q4 dan geef ik ook het marktaandeel.U raadt het al :-)Mijn mening, na de AVA komt de PE aap uit de mouw.800 miljoen omzet in 2018 hoeft men toch niet te verdedigen.Zijn ze allang van de beurs, daarom durven ze ook die 800 bij de outlook te bluffen.VEB ik doe mee !