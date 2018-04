Fagron « Terug naar discussie overzicht

Update: Fagron neemt Amerikaanse Humco over

Betaalt maximaal 70 miljoen dollar



(ABM FN) Fagron neemt Humco over voor maximaal 70 miljoen dollar. Dit maakte de magistrale bereider dinsdag voorbeurs bekend.



"Door het combineren van de twee bedrijven creëren we een sterk concurrerend bedrijf met aanzienlijke schaal, wat onze marktpositie in de VS zal versterken", zei CEO Rafael Padilla van Fagron in een toelichting. De topman wil Humco via het netwerk van Fagron ook buiten de VS introduceren.



Fagron betaalt voor Humco, een toeleverancier van 45.000 Amerikaanse apotheken, 47,5 miljoen dollar in contanten plus earn-out van maximaal 22,5 miljoen dollar over een periode van twee jaar.



De transactie omvat alle technologieën, wetenschappelijke data en patenten en handelsmerken, evenals de productiefaciliteit van Humco in Texas.



In 2017 was Humco met zo'n 140 werknemers goed voor een omzet van circa 32 miljoen dollar. De EBITDA-marge was vergelijkbaar met die van Fagron in Noord-Amerika.



In een toelichting zei CFO Karin de Jong dat Fagron voor Humco een hogere multiple betaalde dan in het verleden gebeurde. Dit is volgens de financieel directeur evenwel "gerechtvaardigd". Zij wees onder meer op de synergievoordelen die te halen zijn bij inkoop en productie. Ook kunnen de producten van Humco dankzij het netwerk van Fagron hun weg elders in de wereld vinden, aldus CEO Padilla.



Het aandeel Fagron daalde dinsdag, op een rode beurs, 0,2 procent naar 12,63 euro.