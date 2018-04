Aegon « Terug naar discussie overzicht

Bericht uit de VEB e-mail service van hedenmorgen:



De rente begint weer op te lopen en dat betekent dat voor veel bedrijven de financieringskosten hoger worden, wat kan zorgen voor lagere aandelenkoersen. Bedrijven selecteren met bescheiden schuldposities en sterke balansen kan helpen, op zoek gaan naar sectoren die juist profiteren van hogere rentes kan ook. Zoals de verzekeraars.



Het opnemen van verzekeraars verlaagt het renterisico van een aandelenportefeuille, want verzekeraars kunnen profiteren van hogere rentes. Dat geldt vooral voor levensverzekeraars, waar verplichtingen in de toekomst liggen die bij hogere rentes minder waard worden. De Europese verzekeringssector is op dit moment gemiddeld laag gewaardeerd.



De drie grootste Europese verzekeraars gemeten naar bruto premie-inkomsten (‘gross premiums written’) zijn het Franse AXA, het Duitse Allianz en Generali uit Italië. Aegon en NN Group zijn een stuk kleiner maar behoren in Europa nog wel tot de top 20, ASR is een lokale speler die rond de 50e plaats staat op de Europese ranglijst van verzekeringsbedrijven (bron: SNL Financial).



AXA bood in maart 12,4 miljard euro voor het op Bermuda gevestigde XL Group, dat genoteerd is aan de beurs van New York. AXA was vooral sterk in leven en sparen, maar met XL worden vooral vastgoed- en schadeverzekeringen aan de portefeuille toegevoegd, waardoor het bedrijf wat meer een ‘multiline’- verzekeraar wordt. De Fransen worden door de overname zelfs de mondiale nummer één in schadeverzekeringen met een omzet van 30 miljard euro. Dat is op termijn een voordeel, want verzekeren is natuurlijk bij uitstek een kwestie van schaal.



De overname van XL Group versterkt de positie in de grootzakelijke markt en het hogere segment van de markt voor het midden- en kleinbedrijf, waar AXA al een vrij sterke aanwezigheid had. XL is ook toonaangevend in het eenmalig verzekeren van speciale projecten en grote objecten. Beleggers reageerden teleurgesteld op de overname, omdat zij deze duur vonden maar vooral omdat zij nu de opbrengst van de Amerikaanse levensverzekeringstak van AXA aan hun neus voorbij zien gaan. AXA wilde dit uitkeren aan de aandeelhouders, maar nu wordt het aangewend voor de overname.



Het samengaan met XL Group maakt AXA als aandeel ook riskanter. De koersval van het aandeel heeft er wel voor gezorgd dat AXA nu tot de voordeligste aandelen in de sector behoort. Maar de verwachtingen worden door analisten ook teruggeschroefd. Over het algemeen kan gesteld worden dat de aandelen van de Europese verzekeraars niet duur zijn met koers-winstverhoudingen die rond de 10 liggen en dividendrendementen in de buurt van 5 procent.



De volledige analyse van de Europese verzekeringssector met de belangrijkste kengetallen van AXA, Allianz, Generali, Aegon, NN Group en ASR leest u in Effect 4, die volgende week verschijnt.