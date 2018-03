TomTom « Terug naar discussie overzicht

Ik las in een artikel dat TomTom zichzelf de beste eigenaar vind van consumer, de navigatiekastjes dus.Dit is de enige divisie binnen TomTom die krimpt - al jaren. De overige divisies - met name automotive - is red hot. Binnen licensing gaat het Microsoft contract lopen, bij Telematics worden deals gesloten met leaseplan, en de roep om dit soort diensten neemt ook bij verzekeraars in rap tempo toe.Met TomTom's AutoStream zitten ze ook goed voorgesorteerd de zelfrijdende auto. De HD-mapping business wordt een grote taart, en voormalig Tele-Atlas doet daar prima in mee.Eigenlijk beleg ik in TomTom omdat ik de potentie zie in het voormalige Tele-Atlas, en natuurlijk de software.Het aandeel TomTom echter wordt al jarenlang tegengewerkt door de consumertak. Ook interviews waarin wordt gesteld dat "TomTom nog een lange weg te gaan heeft" werkt niet echt mee. Als je ziet dat Tech-fondsen die actief zijn op het gebied van zelfrijdende auto's, en de beurs in het algemeen de laatste jaren omhoog zijn geschoten, moet je concluderen dat een belegging in TomTom afgelopen jaren een grote teleurstelling is geweest. Ik heb het verkeerd gezien.Het geduld bij veel beleggers is echter wel op. Het heeft een kookpunt bereikt. Medeposter *natte krant* vraagt zich of de verhouding rendement / wachttijd / risico niet een beetje out-of-sync is. Nou, dat is een understatement.Het persbericht van Reuters is een welkome trigger, en hopelijk zorgt deze zorgt voor wat reuring in de tent.Een beursnotering is wat mij betreft niet meer gewenst voor TomTom. Ze staan in hun blote kont, deze Edwin geeft het wat mij betreft treffend aan:Dit is natuurlijk tegen de haren instrijken, maar ook de founders zijn een beetje "over-de-datum". Snap dat TomTom hun trots is, maar ze lijken in een behoorlijke bubbel te leven.Neem nu het bonusbeleid. Ze krijgen een bonus over group-revenue,Dat geeft wat mij betreft aan dat ze in een bubbel zitten. Ik wordt jarenlang afgerekend door de markt door dalende consumer-omzetten, terwijl de rest van het bedrijf zeer veel potentie heeft, terwijl "the board" er met een bonus vandoor gaat voor de resultaten, zonder consumer!Daar mag op de AVA wel eens over doorgezaagd worden.Denk dat de founders beter een adviserende functie kunnen krijgen, of als commissaris of zoiets. Want ik weet namelijk niet de huidige leiding nu "the best owner" is op dit moment voor TomTom. Wordt er het maximale uitgehaald?!Bestemming bereikt.