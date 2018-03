Pharming « Terug naar discussie overzicht

Goedemiddag forum genoten.Ik wil TRADEALOT weer onder de aandacht brengen want onze advocaat wil in contact komen met meerdere lotgenoten om te kijken naar de juridische stappen.Het verhaal is als volgt:Mijn schoonvader heeft 20 obligaties in totaal 10 van de eerste emissie en 10 van de 2de emissie. (zie www.obligatiehouders.nl) Daarnaast ook een aanzienlijk bedrag in vermogensbeheer geplaats (handel in forex).Het belletje had moeten rinkelen toen het aanbod werd gedaan om als er weer 10 obligaties werden afgenomen het rendement van de eerste 10 obligaties dan gelijktijdig verhoogd zou worden naar 8,25% per jaar. Ipv 10 obliagties voor 7% rendement per jaar en 10 voor 8,25%.Dus selling point was wel goed maar een rode vlag achteraf.Mijn schoonvader is 80 jaar en liet Michel Geurink ( dus nu achteraf gebleken Michel Geurkink ) bij hem thuis alles uitleggen.Hierna tekende mijn schoonvader de contracten en verliet Michel de woning.De zorg die wij nu als familie hebben is dat TRADEALOT failliet gaat of vervolgd wordt en het geld foetsie is.Als je kijkt naar balans van TRADEALOT (www.obligatiehouders.nl) dan zie je dat ze 1,5 miljoen euro in de min staan dit is het geld van de belegger (obligatiehouder).Als de obligatie houder ze geld terugvraagt dan ploft TRADEALOT en zijn er talloze gedupeerden.Het geld is volgens mijn schoonvader verspilt aan marketing ruim 30K per maand. (ook een rode vlag achteraf want dat geld is direct foetsie bij geen resultaat)er is nu een advocaat ingezet om te kijken wat de beste aanpak is.Als er nog meer mensen in hetzelfde schuithe zitten dan hoor ik dat heel graag.