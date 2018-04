Binck « Terug naar discussie overzicht

Binck heeft mij later weten dat het is mogelijk Binck Inactive te nmen en dan blijf ik met hetzelfde voorwaarden als bij Binck Basic.





Dus mij vraag is Welke is beter? Overstappen naar Lynx of blijven bij Binck Inactive?





Als ik meer informatie kreeg laat ik het ook aan jullie horen.





Wat ik wel weet over Lynx is Geen bewaarloon, Geen kosten voor het innen van dividend, Gratis melding bij Aandeelhoudersvergaderingen.



Dat had ook bij Alex basic. Ik ben wel benieuwd of dat ook zo is bij Alex Inactive. Ik vrees van niet. Maar misschien ben ik te wantrouwend.



Ik was verteld in de mail dat ik dezelfde voorwaarden zullen houden als bij Alex Basic. "Would they lie to me?`





Hebben jullie ervaren met Lynx? Weet iemand meer over Alex Inactif.