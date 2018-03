[...]Dank je wel, ik had hem hier uit de lijst gehaald, www.aex.nl/koersen/obligaties-amsterdam vandaar dat ik in de veronderstelling was in combinatie met de 'sluitingsdatum' dat het nog ongoing was.

Dank je wel, ik had hem hier uit de lijst gehaald, www.aex.nl/koersen/obligaties-amsterdam vandaar dat ik in de veronderstelling was in combinatie met de 'sluitingsdatum' dat het nog ongoing was.

Ik ben mijn eerste stapjes aan het zetten in de beleggingswereld. En vind het soms nog lastig waar ik alle juiste informatie kan vinden, dus heb ik wat boeken gekocht. één van de belangrijkste tips uit mijn boek is: 'Als het te mooi is om waar te zijn, dan is dit waarschijnlijk ook zo'. Daarom keek ik naar de volgende obligatie en gingen mijn alarmbellen afSNS LT2 6.25%OCT20 (koers 77,98%)Als ik dit juist interpreteer dan is de nominale waarde 1000 per lot, ik kan dit lot kopen voor 779,80€ wat inhoudt dat ik 1000-779,80 = 220,2 rendement behaal als ik tot oktober "20 de obligatie aanhoud.Daarnaast ontvang ik 6,25% rente over de nominale waarde (=62,50 per jaar) (nu weet ik dat dit een relatief hoge rente is en heb ik geleerd: hoge rente brengt vaak hoog risico met zich mee. Waardoor ik een beetje sceptisch ben (Wat als de organisatie failliet gaat etc.?)Maar nu zie ik dat de uitgever: DE VOLKSBANK NV is, wat toch een erg kredietwaardige organisatie is.Kortom: 220,2€ rendement op de nominale waar in oktober "20 + 62,5€ euro per jaar couponrente klinkt bijzonder aantrekkelijk. Het risico lijkt mij vrij beperkt omdat de Volksbank NV toch redelijk kredietwaardig is.Welke denkfout maakt deze beginner en waarom moet ik wegblijven bij de obligatie?Alvast heel erg bedankt,