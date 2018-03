Afhankelijk van de US? Ja. Uiteindelijk wel. Of Europa sterker is. Nee, uiteindelijk toch niet. Mss qua inwoners (500 miljoen), klinkt indrukwekkend, maar das dan ook alles.Klopt, de grootmachten en Rusland wil er ook dolgraag bij horen. Wil meetellen op het wereldtoneel.Qua bewapening, economie etc.En dit is al tientallen jaren zo. Dit even in een nutshell. ;).Mss dat iemand anders hier diepgravender op wil ingaann. Tom bijv...Hoor net dat de EU is vrijgesteld van importheffing staal/alu. Goed nieuws dan. Zou de beurs op moeten stijgen.

De laatste maanden is het altijd wachten tot de beurs in Amerika opengaat. Dan plots kom er beweging in. Zijn onze Europese zo afhankelijk van Amerika? Ik dacht dat Europa sterker was.De dag van vandaag draait het niet meer om goeie of slechte cijfers per aandeel , maar om de economie wereldwijd en daar worden bedrijven op afgerekend. Wat zeggen cijfers van bedrijven nog ? Alles draait rond de grootmachten.... China , Japan , Amerika en wij huppelen mee in die stoelendans. Zij beslissen. Ocharme onze sterke bedrijven en economie............

