Beleggingsfondsen « Terug naar discussie overzicht

Maar ik bedoelde eigenlijk meer of het mogelijk is om posities in te nemen vergelijkbaar met een positie in andere grondstoffen zoals olie of goud.

Beste medebeleggers,Nu ben ik van mening dat schoon water in de toekomst schaars gaat worden. Nu heb ik al een aantal keren belegd in waterfondsen. Maar op de 1 of andere manier vind ik die fondsen toch altijd een beetje duister m.b.t verborgen kosten e.d. Nu is mijn vraag aan jullie of er iemand is die weet hoe je rechtstreeks posities kunt nemen in water en of dat überhaupt wel bestaat?Mvg

