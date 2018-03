De begrippen 'Value' en 'Investing' kwamen voor het eerst samen in de collegezalen van Ben Graham en David Dodd, twee docenten aan de Columbia Business School in New York City. Om hun ideeën over beleggen en speculeren te illustreren werd het concept 'Value Investing' in 1928 geintroduceerd. Beide heren waren vrij conservatief ingesteld en van mening dat men enkel veilig en rendabel kon investeren door te beleggen in bedrijven met een tastbare waarde en een sterke onderwaardering op de beurs. Het stond voor beide professoren vast dat dergelijke bedrijven vroeg of laat op hun werkelijke waarde zouden worden ingeschat en verhandeld, waardoor de bedrijven ook minder gevoelig waren voor fluctuaties op de financiële markten. In theorie was dit natuurlijk prima advies, maar in de praktijk bleek een 'onderwaardering' niet zo gemakkelijk te herkennen. Een relatief lage beursnotering kan tenslotte vele oorzaken hebben en er is een hoop inzicht, ervaring en 'know how' vereist om de ware toedracht van een onderwaardering te achterhalen.