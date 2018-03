Pharming « Terug naar discussie overzicht

Dr Sijmen de Vries, Chief Executive Officer van Pharming, zei:"



"We zijn erg blij dat we zijn geselecteerd voor de AScX-index, die de groei van het bedrijf valideert en toegang biedt tot een nieuwe pool van fondsen die zijn gemandateerd om in bedrijven in deze index te beleggen. Sinds we de Noord-Amerikaanse rechten op RUCONEST® opnieuw hebben verworven, zijn we een van een zeer select aantal Europese biotechnologiebedrijven geworden om zijn eigen ontwikkelde producten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan winstgevend te commercialiseren. Als gevolg hiervan zijn we een van de snelstgroeiende bedrijven in Europa in onze sector geworden. Gedreven door onze sterke groei, zijn we ook een winstgevende onderneming geworden die een aanzienlijke cashflow genereert om te investeren in het versnellen van toekomstige groei. We blijven ervan overtuigd dat Pharming in 2018 de omzet zal blijven verhogen, meer operationele winsten zal genereren en nettowinstgevendheid zal realiseren en daardoor waarde blijft genereren voor zijn stakeholders.“



