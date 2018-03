Ik zie bij Alfen in het prospectus een winst van 984K in 2015, 1,135 miljoen in 2016 en 1,721 miljoen in 2017.

Er zit dus wel groei in maar langzaam.

Ik las ergens dat men mikt op een beurswaarde van 300 miljoen.



300 miljoen / 2 miljoen is een K/W verhouding van 150.

150 is wel erg veel.

Of mijn getallen en redenering kloppen niet.

Of er is hier sprake van een bedrijf met hoge verwachtingen voor de toekomst.



Als dat laatste het geval is pas ik. Verwachtingen voor de toekomst is een groot risico. Zie Avantium, sinds beursgang binnen een jaar al 50% vanaf.