Beursspel « Terug naar discussie overzicht

"Kiene beleggers die zich op deze manier niet willen laten betuttelen, kunnen overigens gemakkelijk zelf een rekening in het betreffende land openen."? Marcel, je hebt duidelijk nooit geprobeerd om een rekening in Frankrijk te openen. De banken zijn daar zo ontoegankelijk dat andere bedrijven hun slag slaan in die markt (Orange, Carrefour...) en nu bankrekeningen aanbieden, terwijl ze geen banken zijn. Weet niet of het een goede ontwikkeling is, maar het is wel voor veel mensen een oplossing. Bizar dat binnen de EU het nog steeds praktisch vrijwel onmogelijk is om in een ander land een rekening te openen (ik spreek uit ervaring), Frankrijk is een extreem voorbeeld, maar er zijn ook Nederlandse banken die niet ingezetenen weigeren.

