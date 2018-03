De afgelopen week is voorbij, verleden tijd. Dus: De afgelopen week HAD bitcoin het zwaar. Er WAS veel negatief nieuws......Je kunt het wel, want de daaropvolgende alinea schrijf je wel in de onvoltooid verleden tijd.

