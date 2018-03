Beursspel « Terug naar discussie overzicht

quote:

Reversal schreef op 5 mrt 2018 om 20:12:

@DTJDit is de situatie van de AEX:Beetje vergelijkbaar met de Dax, maar situatie geldt voor de meeste indices.De sterke beweging omlaag die we hebben gehad lijkt geen sterk vervolg te krijgen, waardoor de kans op een sterke of zwakke beweging omhoog groot wordt. We zitten alleen nog in een vroeg stadium waardoor we een sterk vervolg omlaag nog niet uit mogen sluiten. Daarom is het altijd goed om te volgen of de low die is gezet op dagbasis niet uitgenomen wordt. Voor de AEX is dat deze:Geen close op dagbasis onder deze low betekent dat de kopers controle over de situatie hebben en dat er nog een sterke of zwakke beweging omhoog kan volgen. Daaronder sluiten wordt de kans op een sterk vervolg omlaag erg groot zo niet onomkeerbaar.De huidige situatie kan nu op een aantal manier uitgewerkt worden:1. invst.ly/6tu1f Dit eerste scenario is het meest negatieve scenario en dat de AEX er alsnog hard onderuit gaat.2. invst.ly/6tu1o In dit scenario hebben we nu een zwakke beweging omhoog, gevolgd door een zwakke omlaag terug naar de demand zone om vervolgens weer omhoog te draaien.3. invst.ly/6tu1- In dit scenario hebben we nu met een sterke beweging omhoog te maken die niet meer terugkomt.Scenario 2 en 3 hebben nog wat verschillende alternatieven maar in grote lijn komt het hierop neer. Voor wat betreft waarschijnlijkheid hebben 2 en 3 de voorkeur boven 1.Verder is het gewoon volgen wat de prijsactie ons weer vertelt. Het is geen statische maar een dynamische omgeving waarin wij ons begeven, telkens zullen we de nieuwe informatie meer mee moeten nemen in de mogelijkheden tav het vervolg.Heel logisch maar ook super complex. Zeker als je dan binnen die omstandigheden ook nog een beetje geld wilt verdienen.