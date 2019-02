Sinds Trump verkiezing overwinning is de Aex ruim 170 punten gestegen. Brexit en de afkoelende wereld economie hadden de beurs lager moeten zetten. Toch is de beurs extreem hard gestegen. Euforie ten top. De vraag is alleen wanneer gaan beleggers hun winsten nemen en kiezen voor zekerheid. We naderen Trump afzetting nu Mueller binnen twee weken zijn rapport presenteerd. Trump en zijn handels deal met China is een grote gebakken lucht de Chinezen zullen er nooit aan houden als er uberhaubt een deal komt. Ze hebben 90 dage de tijd gehad en hebben zogenaam meer tijd nodig bulshit gewoon pappen en nat houden. Als de realiteit inslaat verwacht dan een extreme harde landing van de Aex index met dubbeke cijfers in een paar dagen tijd. De goud prijs blijkt al fors gestegen sinds december en kan zelfs nog verdubbelen als de grote klap op de aandelen beurzen er komt.

