Pharming « Terug naar discussie overzicht

De groei in het derde en vierde kwartaal was gedeeltelijk het gevolg van tijdelijke tekorten door productieproblemen van bepaalde C1-esterase-HAE-therapieën van concurrenten in deze periode, zoals uiteengezet in ons financiële verslag over de eerste negen maanden van 2017 in oktober. Volgens recente berichten van die concurrenten is de bevoorradingssituatie in het vierde kwartaal gestabiliseerd.

De HAE-markt is dynamisch. De productkeuze in HAE (erfelijk Angio-Oedeem) is toegenomen en zal blijven toenemen en veranderen omdat nieuwe producten voor profylaxe op de markt komen. RUCONEST® heeft een uniek concurrentievoordeel omdat het het enige product blijft met het potentieel om te worden goedgekeurd voor zowel profylaxe als behandeling van aanvallen van erfelijk angio-oedeem met dezelfde doseringen. Om het gemak van RUCONEST® voor patiënten te vergroten, ontwikkelen we ook nieuwe vormen van RUCONEST® met nieuwe toedieningsmethoden, waaronder subcutane en intramusculaire injectie.



Als gevolg van het nemen van directe controle over de belangrijke EU- en VS-markten, opereren we nu met een gepaste commerciële aanwezigheid in zowel West-Europa als de VS en kunnen we ons volledig richten op het nakomen van onze inzet om in 2018 nettowinst te gaan maken.

De ondersteuning, expertise en gedrevenheid van al onze mensen maakt Pharming tot wat het nu is. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om alle medewerkers en al onze investeerders, partners en kredietverschaffers danken voor hun steun en toewijding gedurende het hele jaar 2017. Dit heeft ons in het bijzonder in staat heeft gesteld om de commerciële ontwikkeling van onze onderneming door te voeren om een platform te creëren voor het realiseren van significante groei.

We kijken vol vertrouwen uit naar een verdere versnelling van Pharmings groei in 2018, met een stijgende omzet, veelbelovende producten in de pijplijn en nieuwe kansen voor een voortgaande groei van de aandeelhouderswaarde.

Leiden, 7 maart 2018





