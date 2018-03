Anticonceptie uit China ’niet gemaakt voor de mannen uit zijn land’

Minister Zimbabwe klaagt over ’te kleine, Chinese condooms’

HARARE - Een woordvoerder van een Chinese condoomfabrikant heeft gezegd dat ze sterk overwegen om hun producten ’in verschillende maten’ aan te bieden, nadat de minister van Volksgezondheid van Zimbabwe had geklaagd dat de anticonceptie uit China die naar Afrika was geëxporteerd, ’te klein was’ voor de mannen uit zijn land.

Minister David Parirenyatwa zei dit tijdens een promoti-eevenement in hoofdstad Harare, waar wordt gestreden voor HIV/aids-preventie. Dit meldt de site New Zimbabwe. „De zuidelijke regio van Afrika kampt met een zeer hoog percentage mensen met hiven dus promoten we het gebruik van condooms. De jeugd is gecharmeerd van een bepaalde condoom, maar die worden niet meer door ons vervaardigd”, zei de minister bij het event.



Gelukkig voor Parirenyatwa was het condoombedrijf uit China, Beijing Daxiang, toch al van plan om meerdere maten te produceren. „We hebben de mogelijkheden en voelen het als onze plicht om bij te dragen. Dus hebben we onderzoek gedaan naar verscheidene data van onze klanten in die regio en bereiden we ons voor om meerdere maten aan te bieden”, aldus CEO Zhao Chuan in de South China Moring Post.



Zhao is het wel gewend dat er verschillende wensen zijn. In China hebben de mannen bijvoorbeeld liever dunnere condooms, omdat ze 'zich niet druk maken om de grootte