Lavide Holding (voorheen Qurius) « Terug naar discussie overzicht

Uit de QUOTE:





Moddergevecht bij Lavide loopt nu écht uit de hand (ontslag, aangifte)



Martijn de Meulder





‘Dit is gewoon ordinaire diefstal, daarbij wordt blijkbaar geen middel geschuwd. Een absurde gang van zaken,’ Martin van der Linden is - of was - de eigenaar van Gastvrij Nederland, het gastouderbureau dat afgelopen zomer via een reverse listing in Lavide holding een notering kreeg aan de Amsterdamse beurs.

Maar de samenwerking tussen Van der Linden en zijn vriendin/compagnon Ingrid Ruijters en de bestuurders van Lavide - Vincent Poorter en zijn vriendin Annette Franken (zowel commissaris als interim-bestuurder, foei) - loopt niet helemaal lekker meer. Want Van der Linden en Ruijters hebben gisteren aangifte gedaan bij de politie tegen Poorter cs, wegens poging tot oplichting, valsheid in geschrifte, chantage en laster.



Waarom? Het verhaal is lang en gecompliceerd, maar het komt er op neer dat - nu het bedrijf is ondergebracht in de beurshuls en van der Linden en Ruijters daarvoor in aandelen Lavide zijn betaald, Poorter meent dat er sprake is geweest van “onregelmatigheden”. In een persbericht beticht hij de bestuurders van Gastvrij van zaken als ‘Het verstrekken van onjuiste informatie aan de bestuurders, het creëren van een onwerkbare situatie, overtreden van gemeentelijke regels, blokkeren van toegang tot de financiële administratie en het veroorzaken van onnodige kosten.’



Poorter en Franken hebben het andere duo al geschorst. Maar waar komen deze beschuldigingen vandaan? Desgevraagd wil Poorter niet dieper ingaan op de achtergronden: ‘Want we zijn een beursbedrijf, ik kan niet meer vertellen dan we officieel naar buiten hebben gebracht. Maar de feiten die we bij ons onderzoek hebben aangetroffen zijn dermate ernstig dat dit niet zonder gevolgen kan blijven.’ Poorter stuurt na de schorsing aan op ontslag van Van der Linden en Ruijters. Daarmee raken zij de controle over hun onderneming kwijt Poorter: ‘laat ik hier wel duidelijk over zijn: ze hebben gewoon betaald gekregen voor het bedrijf, in aandelen Lavide. Daar is zakelijk niets mis mee.’



Daar denkt Van der Linden nét iets anders over: ‘Dat persbericht is op alle inhoudelijke punten onjuist,’ vertelt hij. ‘Wij worden op valse gronden uit ons eigen bedrijf gewerkt. Dat kunnen we niet zomaar laten gebeuren, daarom hebben we aangifte gedaan.’ De aangifte van 149 pagina’s is een feitenrelaas dat de toenemend ongemakkelijke relatie tussen beide duo’s illustreert en waarin Van de Linden en Ruijter hun grieven motiveren.



Het duo zet daarin uiteen dat het een patroon denkt te zien: ‘Er wordt een bedrijf aangekocht, in ruil voor aandelen. Liefst niet verhandelbaar, zoals in dit geval met aandelen B of door een lock-up periode. Vrij kort na de overname (in dit geval binnen een paar maanden) worden er 'onregelmatigheden' ontdekt. Het bestuur wordt onder druk gezet en buiten de onderneming gewerkt. Vervolgens wordt er een claim neergelegd omdat er schade is vanuit de 'onregelmatigheden'. De claim is hoger dan het betaalde en/of nog te betalen bedrag. Op deze manier wordt de verkoper gedwongen zijn aandelen af te staan.’



Morgen houdt Gastvrij een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, waarin zal worden gestemd over het ontslag van Van der Linden en Ruijters. Dat gaat vermoedelijk gebeuren omdat (de meerderheid van) de aandelen bij Lavide en aldus Poorter liggen. Van der Linden in zijn aangifte: ‘Aangevers zitten nu in de fase dat zij op 21 december uit hun bedrijf worden gewerkt. Zij zullen alles doen om zich te verzetten, maar de kans is klein. Poorter en Franken zijn op geen enkele manier specifiek geworden in hun beschuldigingen. Zelfs bij de uitnodiging voor de BAVA niet, terwijl Aanklagers ter voorbereiding op deze voor hun bijzonder belangrijke vergadering in de gelegenheid moeten zijn om te weten wat hun precies wordt verweten.’



Dat ze spijt hebben hun gastouderbureau in Lavide te hebben onder gebracht is evident: ‘Helaas zijn aanklagers er te laat achtergekomen wat voor vlees zij in de kuip hebben met met name Poorter. Nu de tijd er is geweest om goed te googlen blijkt het iemand te zijn met een dubieuze morele achtergrond en strafblad.’



Het wachten is nu op de behandeling van de zaak door de politie, vertelt Van der Linden: ‘En we gaan kijken of we de zaak kunnen omdraaien, ik begreep dat Poorter geen extern forensisch onderzoek wil laten doen, dat zegt al heel wat.’ Maar veel hoop heeft hij niet: ‘Maar uiteindelijk zijn er gewoon ingenaaid, het is diep treurig dat het zo moet gaan.’