Kiadis Pharma « Terug naar discussie overzicht

Nou, ik zit redelijk dicht op t vuur als het gaat om investeerders in farma. Dat gaat in bijna alle gevallen om 1 ding; relatief snel cash(en). Strategisch inkoop oid is er momenteel weinig bij. Ook niet vaak meer vanuit big farma. Sinds dat er geen blockbusters meer zijn is dat steeds meer verdwenen. Organisaties als Abbvie, Celgene en later bv. ook zoals Galapagos gaan op eigen voet verder, zijn te groot geworden voor overname of beschermen zichzelf er tegen. En dan heb je nog een pharming, die heeft er zelf mijn inziens voor gezorgd dat niemand het meer wil overnemen.