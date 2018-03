Altice « Terug naar discussie overzicht

[quote alias=AnalytischDenker id=10672048 date=201803010913]





Ik heb de put-opties Altice N.V. die ik voor de ATUS cijfers veiligheidshalve had verkocht zojuist weer teruggekocht.



Dit aandeel kan echt nog verder dalen in koers zolang er geen zicht is op enige verbetering. Cijfers ATUS waren goed dankzij een belastingmeevaller en niet dankzij de onderliggende business.



Naar mijn mening biedt de splitsing geen oplossing voor de problemen van teruglopende omzet SFR, negatief eigen vermogen en € 51 miljard schuld.



De schuldeisers zullen de druk op Altice flink opvoeren. Ik denk dat een aandelenemissie de enige oplossing is.







Wat zou een aandelenemissie helpen??? De eerste grote terugbetalingen/herfinancieringen staan gepland per 2022....