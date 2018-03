Ordina Beheer « Terug naar discussie overzicht

Gisteren gaf ik aan dat het mij niet zou verbazen als we vandaag de 2 Euro al zouden aantikken.

En ik wil vooral niet mijn gelijk halen want achteraf is het altijd makkelijk praten.

Wel vind ik het huidige koersverloop en trend een logisch vervolg van de laatste ontwikkelingen en nieuwsfeiten rondom Ordina. Nog maar eens een korte opsomming...



- Boven verwachting goede Q4 cijfers 2017

- Sterke omzetgroei in de belangrijkste markt (Nederland (Overheid))

- Bank NIBC verhoogt koersdoel naar Euro 2,10 (op basis van huidige cijfers)

- Nieuwe grootaandeelhouder meldt zich

- Handelsvolumes stijgen enorm alsook de koers



Nu hebben we ook nog een analisten update van ING tegoed en "de markt" kijkt altijd vooruit.



Met de Q4 cijfers 2017 als basis, een waarschijnlijk nog lang bloeiende economie (hoogconjunctuur), worden deze vooruitzichten voor Ordina alsmaar beter en beter. Ja, er blijft een uitdaging voor heel de ICT branche wat personeel betreft, maar Ordina bewijst met de Q4 cijfers 2017 dat het steeds efficiënter wordt, want met minder personeel en zelfs ook een werkdag minder in Q4 2017, toch een hogere omzet en dus ook een hogere produktiviteit.



Ditmaal is het dan ook ECHT anders. Ordina zal blijven groeien in 2018 en daarna. "De Markt" trekt deze conclusie ook en stapt nu groots in.



Mijn verwachting is dat er na deze beursweek geen aandelen onder 2 Euro meer verkrijgbaar zullen zijn.



Fijne avond nog