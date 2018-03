Grondstoffen « Terug naar discussie overzicht

even een nieuw draadje aangaande Australian Mines. Bedrijf dat in the picture staat, omdat er een binding offtake aggreement gesloten is tbv de volledige output van het Sconi project. Momenteel al langere tijd in trading halt en nieuwe opstart handel wordt 6 maart a.s. verwacht, nadat een nieuwe aankondiging/announcement is gedaan (voor ons maandagnacht). Zeer interessant om te volgen en veel potentie om flink te stijgen op termijn! Al e.e.a. gepost in het draadje cobalt over dit bedrijf.

even een nieuw draadje aangaande Australian Mines. Bedrijf dat in the picture staat, omdat er een binding offtake aggreement gesloten is tbv de volledige output van het Sconi project. Momenteel al langere tijd in trading halt en nieuwe opstart handel wordt 6 maart a.s. verwacht, nadat een nieuwe aankondiging/announcement is gedaan (voor ons maandagnacht). Zeer interessant om te volgen en veel potentie om flink te stijgen op termijn! Al e.e.a. gepost in het draadje cobalt over dit bedrijf.