AMG « Terug naar discussie overzicht

Ik ga er van uit dat ze heel goed zullen zijn. Wat ik graag zou horen is dat ze de productie van graphite zouden uitbreiden en opdrijven, want ook graphite is een grondstof waarvan ik verwacht dat de prijs zal stijgen en ze hebben meer dan genoeg voorraad. Misschien is het nog te vroeg om al een uitspraak te verwachten over Lithium fase III maar you never Know. Het is een feit dat we de volgende jaren een grote verandering gaan zien op het gebied van mobiliteit en energie opslag. Eens de regeringen inzien wat de mogelijkheden zijn kan het snel gaan, maar het is duidelijk dat het tijdperk van de fossiele brandstoffen in de laatste fase zit en AMG zit op de eerste rij om hier op in te spelen. Ik ben ook teleurgesteld in het koersverloop, maar voor de middellange en de lange termijn zit je hier volgens mij heel goed. Vroeger deden analisten boude uitspraken en maakten ze regelmatig zware missers waardoor beleggers op het verkeerde been werden gezet. Nu is het pendulum naar de andere kant doorgeslagen en wachten ze braaf op de cijfers om dan te zeggen of het beter of slechter was dan wat ze verwachtten. AMG is zeer gezond en dat is veel waard in deze periode. Ik dacht dat Heinz eens gezegd had dat hij streefde naar een dividend van 1,64% dus daar hoeven we ook niet veel van te verwachten. Ik zie het dividend enkel als een manier om fondsen naar dit aandeel te lokken. Als alles volgens plan verloopt verwacht ik een paar heel mooie jaren voor AMG en bij uitbreiding voor ons ook natuurlijk. Als je breder naar de beurs kijkt, dan zie je dat we zeker niet de enige speelbal zijn en op dit moment weegt het sentiment zwaarder door dan het verstand. Ik kijk uit naar de cijfers en de Outlook. Succes iedereen!