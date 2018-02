Beursspel « Terug naar discussie overzicht

Alle ballen op Heavy-Weight Ahold.. En geluk is duidelijk met de Domme.. Want gisteren Slot Wallstreet en Na- voorbeurs Futs.. Was toch "tikkie" lager.. Totale Regie bij de Centrale Banken..?! Met hun motto "ja zeggen.. nee doen!" oa afbouw Stimulus?? Is deze stijging TOTAAL onverwacht! Een dikke 1% Lager bij Ok was logischer geweest (Vroegah!)

Kijk is aan. US is na 17.30 nog puntje of 200 kwijtgeraakt, maar die hebben ze in Amsterdam al teruggevonden zie ik. Weekputs 536 op 2,00. Wellicht wat duur zo in het eerste kwartiertje. We'll see. Als de dax op 12380 zit, gaan ze er uit :)

