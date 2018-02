TomTom « Terug naar discussie overzicht

Al jaren ben ik aandeelhouder in TomTom en in het verleden ook forumlid geweest.

Steeds meer aandeelhouders zijn de handelswijze van het management van TomTom spuug zat en uiten dit op het IEX forum of op bv #goddijnresigne.

Ook gaan vele mailtjes naar de VEB en de AFM maar dit heeft tot grote frustraties van vele nog niks opgeleverd.



CEO Harold Godijn heeft sinds de beursnotering die hem een plaats heeft gegeven in de quote 500 nog nooit iets voor zijn aandeelhouders gedaan!

Sterker, hij heeft nog extra geld opgehaald bij deze aandeelhouders vanwege zijn dure aankoop van Tele Atlas.



Deze CEO runt bewust een beursgenoteerde onderneming of dat het zijn eigen privé onderneming is.

Het is werkelijk niet te geloven wat ze uithalen om de koers van het aandeel op de beurs maar zo laag te houden. De lijst met deze actie en aanwijzingen wordt als maar langer en langer.

En zoals vriend en jurist Peter Wakkie al herhaaldelijk heeft aangegeven in de media, doet men er goed aan om de koers van een aandeel laag te houden zodat het makkelijker is om een mogelijke vijandige bod af te wijzen en overname partijen buiten de deur te houden.



Complimenten aan enkele forumleden die er veel tijd en energie in steken om de handelswijze van HG en consorten te analyseren en te delen op het forum.



Het nieuwe draadje ontsluiten aandeelhouderswaarde TomTom, door ketchup of catch-up.

Maar met name Harrysnel, tjonge jonge wat sla jij telkens de spijker op de kop zeg ! dikke AB/TOP

Vele forumleden zijn de afgelopen jaren al afgehaakt, en zijn die schimmige en vage HG praktijken zat en kotsen van het bewust ziek gemaakte aandeel. Het gevolg hiervan is ook dat nu veel particuliere aandeelhouders het als een verlossing zien en al blij zijn met een 12 euro exit prijs.



HG en consorten hebben het aandeel in een ijzeren wurggreep en wanen zich echt onaantastbaar zelfs bij het arrogante af en gesterkt door huis jurist Wakkie.



Ik ben van mening dat we samen moeten optrekken om de knuppel in het Wakkie en HG zelfverrijkingshok te gooien. Dit heerschap blijft maar gewoon doorgaan.



Voorstel :



Laten we een landelijke bekend advocatenkantoor in de arm nemen, waar een ieder die mee wil doen, zijn aandelen discreet kan aanmelden. Na een aanmeldingstermijn van een paar weken maakt de advocaat die tevens onze woordvoerder is, de balans op van het aantal aandelen die zijn aangemeld.



Vervolgens bieden we via het kantoor het gehele pakket aangemelde aandelen voor mimimaal 18 euro per aandeel (assetwaarde) aan.



Mogelijk geïnteresseerden:



- Here (Nokia verkocht voor 2,5 miljard euro aan Duitsers)

- Verizon (koper Fleetmatics voor 2,4 miljard dollar)

- Intel (koper Mobileye voor 15 miljard dollar)

- Apple

- Bosch

- Microsoft

- Baidu

- Qualcomm

- Samsung

- Ford

- Tesla

- Etc.



We gaan uiteraard voor het beste bod, en geloof me voor deze partijen is het gewoon wisselgeld.

Het zou fantastische zijn als we een aandelenpakket kunnen aanbieden tussen de 5-10%. Hoe groter het pakket des te beter de onderhandelingen.



Het zijn veel aandelen, maar als er een partij meedoet die net onder de meldingsgrens van 3% zit kan het snel gaan.

Via de media/twitter moeten we er flink ruchtbaarheid aan gaan geven.



Kosten:



De gemaakte kosten van het advocaten kantoor dat onze belangen gaat behartigen zullen denk ik gedeeld moeten worden door het aantal aangemelde aandelen, zodat een ieder evenredig veel betaald.



Ik ben in ieder geval bereid om op zoek en in gesprek te gaan met een kantoor, en hopelijk zijn er meer forumleden die willen ondersteunen immers samen staan we sterker.

Denk dat we met deze actie voor onze eigen belangen op komen.



De Arrogante zelfverijkingsdrift van het management en het onafgebroken schofferen van de particuliere aandeelhouders moet nu toch echt stoppen.



Ben benieuwd naar de reacties





De Klokkenluider