Geachte medemensen, Wie heeft wel eens een echte ouderwetse margin call meegemaakt? En wat werd er dan gezegd c.q. geadviseerd? Welke opties werden er voorgesteld? En hoe snel moest men beslissen? Tegenwoordig gaat het vaak per algoritme en komt er geen mens aan te pas. Dus bereik je een punt dan verkoopt men alles om te voorkomen dat de broker Er op moet toeleggen. Je hebt dus geen enkele inspraak over wat en hoe er verkocht gaat worden. De broker of het algoritme van de software gaat bepalen wat er verkocht gaat worden en onder welke voorwaarden (meestal market dus zeer nadelig omdat een margin call altijd komt als de markt erg slecht is). Maar dat is basale info en de ervaren belegger weet dat. De vraag is hoe ga je het beste ermee om zodat de schade beperkt blijft en de nieuwe portefeuille beter bestand is tegen de wispelturigheid van de markten.

