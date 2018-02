Pharming « Terug naar discussie overzicht

Vandaag de dag kan de technologie die Pharming al jaren ontwikkelt een serieuze bijdrage leveren aan een oplossing voor de problemen met -voornamelijk plasma gebaseerde - medicijnen die hand over hand toenemen.



Ik interpreteer de problemen bij Shire als een teken aan de wand voor een ongekend succes van Ruconest waar ik tot voor kort niet van heb durven dromen.



Mijn beleggers-horizon wat betreft Pharming is - en was - altijd gebaseerd op het potentieel van de ontwikkelde technologie waarvan Pharming alle IP bezit .



Inmiddels heeft de CEO ook weer alle rechten voor de verkoop terug in handen weten te krijgen. Als ik speculeer over een commercieel succes van Ruconest en kijk naar het potentieel van de IP dat in het kielzog van een dergelijk succes in een stroomversnelling zal geraken, dan duizelt mij het potentieel aan ROI dat een vandaag gekocht aandeel Pharming zou kunnen brengen.



Nu concentreert Pharming zich nog op zeldzame ziektes omdat de marges in die niches (zoals Pompe en Fabry) het grootste is. Zodra er geld beschikbaar komt uit een commercieel succes van Ruconest voor nieuwe onderzoeken zal het bedrijf zich met de ontwikkeling van medicijnen voor menselijke toepassing op veel grotere markten kunnen concentreren (waar de marges nu nog te klein zijn voor commercieel succes)



Dan hebben we het nog niet eens gehad over andere toepassingsgebieden zoals in de veeteelt etc. etc..Weet u hoe groot die markt wel niet is? In China schijnt SIPI er al mee bezig te zijn.



Een jaar geleden verklaarde men mij nog voor gek op dit forum, maar inmiddels wordt hier al aardig luchtig gepraat over een bedrijfswaarde rond 2 miljard vandaag de dag.



Alles staat of valt met het commerciele succes van Ruconest



Pharming heeft misschien geen miljard op de bank zoals Galapagos, maar de CEO van Pharming - Sijmen de Vries - heeft er in elk geval voor gezorgd dat wij de touwtjes inmiddels weer in eigen hand hebben !!! En in tegenstelling tot Galapagos hebben wij wel een goedgekeurd medicijn op de markt dat inmiddels door de plasmaproblemen van de grootste concurrent het potentieel heeft een blockbuster te worden.



Zonder het potentieel van het IP, is de rekensom gebaseerd op Ruconest alleen al enorm interessant: Gigantische marges in een gigantische markt die nog steeds naar boven bijgesteld wordt omdat er steeds beter gediagnostiseerd wordt.



Als Pharming in 2018 de helft van de helft van de omzet van Shire naar zich toe kan trekken, dan hebben wij het over een extra omzet van 200 miljoen. Tel daar de 90 bij op die nu in de acute markt wordt gerealiseerd, dan hebben we het over bijna 300 miljoen op jaarbasis in 2018.



Interessant is om te realiseren dan Sijmen gezegd heeft met 200 miljoen als target geen genoegen te willen nemen en dan lijkt die 300 ineens niet meer zo onrealistisch, en lijkt het erop dat hij hetzelfde rekensommetje heeft gemaakt.



Als we die 300 doorrekenen, dan kunnen we de volgende rekensom op het bierviltje schrijven:



(Kosten Ruconest 10%)

90% van 300 = 270 marge



In de biotech sector worden vermenigvuldigingen voor bedrijfswaardebepalingen van 10 tot 20 maal gehanteerd. Laten wij voor de sake of argument in het midden gaan zitten:



15 x 270 = 4 miljard



4 miljard / 650 miljoen aandelen = 6.15 euro/aandeel op 31/12/2018



LET WEL:

Bovenstaand sommetje houdt geen enkele rekening met:



-Goedkeuring prophylactisch

-Potentieel van het IP

-Andere positieve berichten



= 4 miljard is hetzelfde als de bedrijfswaarde van Galapagos

= waarom Sijmen niet wil dat wij onze aandeeltjes loslaten

= waarom wij zelfstandig moeten blijven en een overname moeten voorkomen

= waarom ik LT in Pharming zit

= waarom u zich niet gek moet laten maken door het geroeptoeter op dit forum

= waarom het niet uitmaakt of u vandaag 1.20 -1.40 -of 1.60 euro voor een aandeeltje betaalt

= waarom ik nog dit jaar een koers van boven de 5 euro verwacht

= waarom ik een notoire rozebrillekijker ben

= waarom ik van mening ben dat iedereen die aandelen moet VASTHOUDEN



Veel plezier en Verwacht HEEL VEEL ROI als u NU aandeeltjes Pharming koopt!!!



