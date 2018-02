KPN « Terug naar discussie overzicht

Ik geloof zeker niet in een overname van kpn door een Chinese of andere Aziatische /exotische partij, Daar zal de politiek niet mee akkoord gaan. Desalniettemin sluit ik steeds meer niet uit dat KPN opgeslokt wordt in de consolidatieslag die in de telecom wereld plaatst vindt. We zien al tijden dat de koers amper van zijn plaats komt en sterk het gevoel geeft op zijn plaats gehouden te worden om niet-uit de pas te lopen. Misschien is het wel aardig nu het aandeel al een tijdje vrij saai is, te brainstormen over dit onderwerp . Wat zouden mogelijk kandidaten kunnen zijn? Telefonica,Orange ,samenwerking met Belgacom, Deutsche Telecom . Ook Kpn heeft jaren geleden al eens gezegd dat er maar ruimte is voor 3 partijen in Nederland waarbij ze zichzelf overigens als één van die partijen zag. Ik denk dat hun positie in de afgelopen jaren niet sterker op is geworden en zij iets moet doen om een vuist te kunnen maken tov de andere partijen. Enfin laat je visie maar eens horen want voorlopig blijft het nog stil rond dit aandeel. Ibarra moet eerst de zaakjes op een rijtje zetten en zal niet vóór het vertrek van Blok al stappen zetten.