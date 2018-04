Hi Arthanos,



Zopas geregistreerd om te kunnen antwoorden op je vraag. Hier ook problemen bij Lynx. Handelen in US ETF's is niet meer mogelijk. Nu kijken of ik mijn account afsluit en rechtstreek open bij Interactive Brokers. Gezien Lynx echter een reseller is van IB, opent IB pas een nieuwe account 6 maanden(zogenaamde cool down periode) na het afsluiten van de Lynx account.

Compleet absurde regelgeving die PRIIP's. Ik handel enkel op de US markten dus dit is een drama.

Inmiddels om meer info gevraagd bij Lynx, ik laat het hier nog weten van zodra ik een reactie krijg.

Het handelen in derivaten op de ETF's is gelukkig nog wel mogelijk maar voor hoelang?

Dit zou willen zeggen dat opties niet meer kunnen worden doorgerold en wat gebeurt er wanneer je wordt toegewezen bij put opties in een ETF waar je niet meer in zou kunnen handelen.

Dan is het schrijven van puts alsnog een mogelijkheid om een positie aan te gaan in dergelijke ETF's, echter wel een zeer omslachtige.

Dit is het einde van daytrading in Amerikaanse ETF's voor Europese beleggers. Absurd.