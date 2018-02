Genmab « Terug naar discussie overzicht

Het Deense biotechaandeel Genmab (DKK 1.030,-) flink ondergewaardeerd – Koopgelegenheid

Gepubliceerd op 29 december 2017



Jan Willem Werker

Director / Shareholder at Attent Vermogensbeheer - D&O Vermogensbeheer B.V.





De beurskoers van het Deense biotechnologiebedrijf Genmab A/S heeft het in het laatste kwartaal van 2017 zwaar te verduren gehad ondanks dat de groeiontwikkeling van het bedrijf uitermate voorspoedig verloopt. Een media- en investmentbankers-hype rondom de resultaten van nieuwe CAR-T kankerbehandelingsmethoden is naar onze mening de oorzaak van deze koersafstraffing van circa 30% ten opzichte van de all-time high koers van bijna DKK 1.500,-. Onterecht zo denken wij !



Waarom is de huidige aandelenkoers (DKK 1.030,-) van Genmab een zeer aantrekkelijk koopniveau ?



Genmab heeft op dit moment twee medicijnen voor bloedkanker op de markt: 1) Arzerra (ofatumumab) en 2) het blockbuster product Darzalex (Daratumumab).



Arzerra is een medicijn (al dan niet in combinatie met een ander medicijn) voor de behandeling van CLL (Chronische Lymfatische Leukemie). Het medicijn bedient maar een niche in deze markt vanwege de concurrentie van het succesvolle medicijn Ibrutinib (Imbruvica) van de farmabedrijven Johnson & Johnson en AbbVie. De wereldwijde verkooprechten van Arzerra zijn in het bezit van Novartis. Genmab ontvangt 12% aan royalties over de wereldwijde verkopen van het medicijn zonder dat zij hoeft bij te dragen aan verkoop- en/of ontwikkelingskosten. Dit levert Genmab enkele miljoenen US-dollars per jaar aan royalties op. De potentie van Arzerra/Ofatumumab zit echter niet in de hoek van de bloedkanker maar in de ziekte indicatie MS (Multiple Sclerose). Genmab heeft jaren geleden al zeer goede Phase II resultaten gerealiseerd voor Ofatumumab in MS en Novartis is nu bezig met twee grote Phase III studies om tot een uiteindelijke US & EU goedkeuring voor dit medicijn te komen. De markt voor MS is groot en men verwacht dat Ofatumumab in MS een blockbuster (> USD 1 miljard omzet per jaar) gaat worden. Genmab ontvangt ook voor Ofatumumab in MS 12% royalties over de wereldwijde jaaromzet zonder hiervoor kosten te hoeven maken. Novartis verwacht dit product in 2020 op de markt te kunnen brengen.



Echter, de grote blockbuster voor Genmab is Darzalex (Daratumumab), waarvan Johnson & Johnson met haar 100% biotech dochter Janssen Pharma de wereldwijde verkooprechten bezit. Genmab ontvangt tot USD 3 miljard wereldwijde jaaromzet gestaffeld 12% tot 20% aan royalties zonder kosten. Boven een jaaromzet van USD 3 miljard ontvangt Genmab 20% aan royalties zonder kosten. Darzalex (Daratumumab) is een succesvol medicijn tegen de “Ziekte van Kahler” of ook wel “Multiple Myeloma” genoemd. Door Genmab en Janssen Pharma is aangetoond dat Darzalex 6 mechanismen bezit om bloedkankercellen te doden. Dat is uniek. Men heeft aangetoond dat Darzalex als alleenstaand medicijn (monotherapie) goede resultaten laat zien maar vooral ook in combinatie met andere medicijnen voor deze bloedkankers. Johnson & Johnson en Genmab zijn er op basis van de wetenschappelijke resultaten van overtuigd dat Darzalex het “backbone-medicijn” zal worden voor de “Ziekte van Kahler” (Multiple Myeloma) en vele andere bloedkankers. De markt voor Multiple Myeloma is groot en men verwacht dat deze markt zal groeien naar een jaarlijkse omvang van circa USD 22 miljard in 2023. Darzalex zal in 2017 al een jaaromzet realiseren van circa USD 1,25 miljard en de verwachting is dat deze in 2018 zal groeien naar USD 2 tot 2,5 miljard. Dit betekent circa USD 500 miljoen aan royalties en milestones voor Genmab in 2018 (!). Johnson & Johnson verwacht vanaf 2020 minimaal 80% van de markt in handen te hebben. Dit betekent dat de jaaromzet van Darzalex de komende jaren sterk (>50%) blijft groeien en dus ook de royalties voor Genmab (zonder kosten !). Stel dat de jaaromzet van Darzalex over 5 jaar USD 15 miljard zou bedragen dan betekent dit circa USD 2,5 miljard aan royalties per jaar voor Genmab. Deze royalties dragen direct bij aan de winst van Genmab. Als je op deze getallen een factor 15 of 20 loslaat voor een mogelijke beurswaardering dan kom je al gauw op een marktwaarde tussen de USD 35 miljard en USD 50 miljard. De huidige beurswaarde van Genmab bedraagt op dit moment circa USD 10 miljard. Dat is dus 3,5 tot 5 keer de huidige beurswaardering/beurskoers.



Daar blijft het voor Darzalex waarschijnlijk niet bij. Johnson & Johnson heeft sterke aanwijzingen dat het medicijn Darzalex naast de bloedkankers ook gaat werken voor diverse solide tumoren. Johnson & Johnson heeft samen met het Zwitserse farmaceutisch bedrijf Roche een belangrijke studie lopen, waarvan de eerste resultaten in de loop van 2018 bekend zullen worden. De markt voor solide tumoren schat men op jaarlijks USD 120 miljard en als Genmab met Johnson & Johnson al eens 10% tot 20% van die markt zou kunnen bedienen dan kan de jaaromzet van Darzalex nog eens kunnen verdubbelen richting USD 30 miljard tot USD 40 miljard op jaarbasis. De royalties voor Genmab zouden dan richting USD 5 miljard tot USD 10 miljard per jaar kunnen oplopen en als men daar een factor 15 tot 20 op loslaat, kom je op een beurswaardering tussen de USD 75 miljard en USD 200 miljard. Dat is 7,5 tot 20 keer de huidige beurswaardering/beurskoers. Genmab zou dan de nieuwe “Apple” van de biotech sector kunnen worden.



Wellicht blijft het daar voor Darzalex ook nog niet bij omdat de biotech dochter Janssen Pharma van Johnson & Johnson samen met Genmab ook de eerste studie heeft opgestart voor Darzalex in de ziekte indicatie Reuma. Kortom, Darzalex (Daratumumab) heeft als (combinatie) medicijn een enorme marktpotentie en Johnson & Johnson heeft al aangegeven dat Darzalex hun grootste en belangrijkste medicijn ooit (!) gaat worden.



Naast de enorme marktpotentie van Darzalex (Daratumumab) en de potentie van Arzerra (Ofatumumab) heeft Genmab een uniek technologieplatform van antistoffen ontwikkeld, de DuoBodies en de Hexabodies. Genmab is met dit (gerobotiseerd) technologieplatform in staat om de beste antistoffen te selecteren en te produceren voor een bepaald ziektebeeld. Genmab test op dit moment 4 potentiële blockbuster medicijnen in diverse patiëntenstudies. Genmab heeft aangegeven dat zij minimaal 50% eigenaar wilt blijven van alle producten/medicijnen die in de toekomst ontwikkeld gaan worden. Door de grote inkomende royaltystroom van het medicijn Darzalex, is Genmab in staat te investeren in de nieuwe veelbelovende producten/medicijnen die in de pijplijn zitten en deze eventueel zelfstandig naar de markt te brengen. Vele Genmab-analisten vermoeden echter dat het bedrijf Genmab die kans niet zal krijgen en dat een “big pharma” uiteindelijk, vanwege die grote verwachte toekomstige royalty inkomsten, een overnamebod op Genmab zal doen. De meest voor de hand liggende kandidaat is natuurlijk de grote farmaceut Johnson & Johnson omdat zij die toekomstige royalties aan Genmab moet gaan betalen. Zou Johnson & Johnson die overname niet doen dan zou zij van Genmab een biotech powerhouse maken zonder dat zij de controle over het bedrijf Genmab heeft en dat is voor Johnson & Johnson waarschijnlijk onacceptabel !



Kortom, Genmab is op dit moment tegen de huidige beurskoers (DKK 1.030,-) een zeer aantrekkelijke koopkandidaat voor een lange termijn groei- en valuebelegger: een sterk groeiend en zeer succesvol innovatief biotechnologiebedrijf in een wereldwijd sterk groeiende gezondheidssector met bijna USD 1 miljard cash op de balans (sterk groeiend !) en géén schulden !



Maastricht, 29 december 2017



Jan Willem Werker, Attent Vermogensbeheer