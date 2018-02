Beursspel « Terug naar discussie overzicht

Deze petro coin is wat omstreden.

Het vertrouwen in de centrale bank is een beetje weg in Venezuela. Ik betwijfel of het beter wordt met de petro coin, immers deze coin wordt gewoon uitgegeven door dezelfde centrale bank die de printer jaren lang aan heeft staan.



De petro coin is gedekt door olie wat nog in de grond zit. Ja je leest het goed. Bovendien weet ik niet wat er gebeurt wanneer ik mijn petro coin wil inruilen tegen een vat olie. Ik denk dat ik hem niet mee krijg. Daarnaast zit de olie nog in de grond, de kosten die gemaakt worden om het uit de grond te halen moeten ook nog gemaakt worden.



Venezuela zit nu ruim 2 jaar in een grote financiële crisis, die wij ons hier in Nederland niet goed voorstellen. Maduro heeft erg veel gelijkenissen met een dictator. Deze dictator moet zich eigenlijk schamen voor alle ellende in zijn land.



En eerlijk is eerlijk, een legale cryptomunt uitgeven is blijkbaar alleen mogelijk onder een dictator. Waar andere centrale banken over de hele wereld aan het bekokstoven zijn over de cryptomunt, is Maduro de cryptomunt juist aan het promoten.



De bestaande cryptomunten (BTC, LTC, DASH, ETH etc..) zijn verboden in het Venezuela, terwijl je veel producten alleen nog kunt afrekenen in cryptos of andere valuta dan de Bolivar.



Ik heb begrepen dat er wereldwijd veel interesse is voor deze petro coin, veelal vanuit de Arabische olie landen. Want ja, als het werkt kunnen ze transacties doen buiten de USD om.



Nadelen:

- De prijs ligt rond 1 vat olie, terwijl de olie nog in de grond zit

- Het is nu nog een private cryptomunt, dus nog niet publiek, ik wacht totdat het publiek wordt

- De cryptomunt wordt centraal gestuurd, dus niet decentraal

- Wordt gepromoot als een coin voor het land, denk eerder een coin voor de overheid, denk niet de crisis ermee wordt opgelost.

- Gekoppeld aan de olie prijs, zal niet veel meer waard worden als 1 vat olie.



Voordelen:

- Eerste land in de wereld dat een cryptomunt uitgeeft, kan een voorbeeld zijn voor de wereld

- Landen die deze coin gaan gebruiken voor olie vaten, kunnen de USD eenvoudig omzeilen

- Is een ERC-20 token, kortom, draait gewoon in je Ethereum wallet en je kunt daarom de top-10 grootste wallets zelf opzoeken



Ik ben van mening dat de petro coin een afleidingsmanoeuvre is voor de economische ellende van dat land gecombineerd met zelfverreiking. Ik denk dat de bevolking er niet van zal profiteren.



Ikzelf geloof niet in centraal aangestuurde coin, die een dictator regime steunt. Ik zal deze coin daarom niet graag kopen. Iedereen is natuurlijk verder vrij om zijn eigen keuzes hierin te maken.