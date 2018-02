Beursspel « Terug naar discussie overzicht

volgens mij is er ook weer goedkeuring gegeven vanaf eu zijde om een stapeltje geld aan de grieken te geven. dacht zoiets meegekregen te hebben op reuters en bloomberg. gisteren was de atheense beurs dicht. vandaag gaat ie volgens mij om 8 uur nederlandse tijd open. ik denk ik zeg het toch even. japan daalde net een uurtje geleden. volgens de iex monitor. ik check later nog even. ga even bgtje doen. vandaag mooi weer, en zo ziet het er volopig wel uit. ik heb het ovet het weer. btw. okay.