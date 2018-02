ASML « Terug naar discussie overzicht

Ik zou niet weten of het echt een bedreiging is. Het heeft ook te maken volgens mij voor welke toepassing de chips worden gemaakt. In een link die ik eerder heb geplaatst staat het onderstaande maar daar kom je ook niet verder mee. Ik denk inderdaad een vraag voor deskundigen. Voor de zekerheid zet ik de link er hier nog onder wat ik vind het een interessant verhaal.ASMLThere is a significantly higher logistics and facility management needed and some fabs don't even have strong enough floors to support these new machines. Therefore ASML will only be able to increase EUV sales if the technology advantage is great enough to support building new fabs with likely even higher capital requirements than existing ones for the chip manufactures.AMAT has a very unique market position with the broadest portfolio in this industry and a wide moat in display tools, selective removal and selective material deposition, which is comparable to 3D printing on micro scale.