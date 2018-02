TomTom « Terug naar discussie overzicht

terug naar overzicht

TomTom is ruwe diamant

16 februari | 12:59

De voorlopige resultaten van TomTom (Kopen) over 2017 laten zien dat de groei in de Automotive divisie aanhoudt. Daarnaast is sprake van een solide groei van het orderboek. Ook verbetert de productenmix snel. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de verbetering van de vrije kasstroom.



De verbeteringen werden enigszins vervaagd door veranderingen in de boekhouding en de manier waarop het bedrijf haar verwachtingen naar buiten brengt. Maar ons vertrouwen in de kracht van de Automotive divisie werd bevestigd. We herhalen onze ‘Kopen’-aanbeveling en hanteren een koersdoel van € 14 per aandeel.



De omzet van de consumententak daalde veel sneller dan verwacht. De sporttak stelde duidelijk teleur. Daar staat tegenover dat de groei bij de Automotive divisie met 44% hoger was dan verwacht. Het was echter onvoldoende om de tegenvallende inkomsten bij de Consumententak te compenseren.



We hebben de omzetverwachting bijgesteld op basis van deze cijfers. De winstgevendheid van het bedrijf komt echter niet in gevaar. Dat heeft te maken met de sneller dan verwachte groei bij de Automotive divisie.



Dit blijkt onder andere uit het orderboek. In de periode van 2014 tot 2017 was de gemiddelde zogenoemde book-to-bill ratio 2,3x. Dit zou ervoor moeten zorgen dat de groei van dit onderdeel voor de komende tijd aanhoudt.



Dit geeft vertrouwen voor de omzetontwikkeling. Op de langere termijn zijn de real-time kaarten en informatie over verkeersopstoppingen in onze ogen cruciaal voor de ontwikkeling van zelfsturende auto’s.



Er is sprake van talloze concurrenten op dit gebied. Voorlopig zullen er verschillende systemen naast elkaar bestaan. Maar volgens ons speelt TomTom een cruciale rol bij de ontwikkelingen. Het bedrijf zal dan ook profiteren van de ontwikkeling richting zelfsturende wagens.



De waardering van het bedrijf is niet langer een probleem. Het bedrijf kent een K/W van 7x. Het verwachte rendement (2019) wat betreft de vrije kasstroom bedraagt 6%. We gaan voor de periode tot 2020 uit van een groei van het bedrijfsresultaat (EBITDA) met 14%. De winst per aandeel zal 20% groeien. De vrije kasstroom stijgt met 34%. De omzet zal echter gemiddeld 3% dalen.



Op basis van de huidige beurswaarde zou de waarde van de Automotive tak slechts € 0,9 miljard bedragen. We denken dat dit bijzonder laag is voor een onderdeel dat slechts één belangrijke concurrent heeft, HERE. De industrie wil immers gebruik maken van diverse bedrijven. HERE is recent overgenomen door een consortium tegen een overnameprijs van € 2,8 miljard. Deze waarde is recent bijgesteld tot € 3,4 miljard.



